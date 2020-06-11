شاومي تعلن رسميًا عن لاب توب Mi NoteBook 14.. مواصفات جبارة وسعر مميز..صور

أعلنت شركة شاومي الصينية رسميًا اليوم عن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها، وهما جهازا لاب توب Mi NoteBook 14 و Mi NoteBook 14 Horizon Edition، بمعالجات قوية وحجم شاشات مثالى، وسعر استثنائى.









وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يأتى الجهازان بشاشة قياس 14 بوصة من نوع LCD وبدقة FHD، وهيكل معدني رفيع، وبحواف صغيرة جدًا، ولكن تأتى نسخة Horizon Edition بحواف أصغر من نظيرتها وبحواف صغيرة جدًا، ولكن تأتى نسخة Horizon Edition بحواف أصغر من نظيرتها Mi NoteBook 14 بـ 3 ميلليمتر، وبذلك تستحوذ الشاشة على نسبة 91% من الهيكل الخارجي للجهاز، كما يأتى الجهازان بكاميرا ويب منفصلة Mi Webcam HD نظرًا لأن الحواف الصغيرة التى تأتى بها لن تسمح بوجود كاميرا ويب مدمجة معها.









ويعمل جهازا Mi NoteBook 14 و Mi NoteBook 14 Horizon Edition بمعالجات قوية من شركة Intel من الجيل العاشر، حيث يعمل جهاز Mi NoteBook 14 بمعالج من نوع Intel core i5-10210U من الجيل العاشر، وبكارت جرافيك من نوع Nvidia’s GeForce MX250 GPU أو Intel’s UHD 620 ، وبذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت SSD، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، وبنظام تشغيل Windows 10 Home .









بينما يعمل جهاز Mi NoteBook 14 Horizon Edition بمعالج من نوع Core i7-10510U، و كارت شاشة Nvidia GeForce MX350 GPU، وبذاكرة داخلية سعة 256 أو 512 جيجابايت SSD مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت.





أما بالنسبة للوزن، فإنه على الرغم من أن جهاز Mi NoteBook 14 يأتى بحواف أكبر ولكنه لا يزال يحتفظ بالشكل الأنيق، ويزن 1.5 كجم فقط، بينما يزن إصدار Horizon Edition 1.35 كجم.









ومن ناحية منافذ الإدخال، يمتلك الجهازان منفذي USB 3.1، بالإضافة إلى منفذي USB 2.0 و Type-C، فضلًا عن مدخل سماعة رأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع مكبرات صوت استريو.





ويمتلك جهازي Mi NoteBook 14 و Mi NoteBook 14 Horizon Edition بطارية تشحن بقوة 46 واط فى الساعة، تدوم لمدة 10 ساعات من الإستخدام، وشاحن بقوة 65 واط يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 50 % خلال 30 دقيقة فقط.









أما بالنسبة للسعر، فيأتى جهاز Mi NoteBook 14 لنسخة الـ 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية بسعر 553 دولارًا ما يعادل 8900 جنيه مصري، بينما يأتى سعر نسخة الـ 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية بسعر 593 دولارًا ما يعادل 9500 جنيه مصري.





بينما يأتى سعر جهاز Mi NoteBook 14 Horizon Edition لنسخة معالج Core i5 بسعر 725 دولارًا ما يعادل 11600 جنيه مصري، بينما يأتى بسعر 791 دولارًا ما يعادل 12700 جنيه مصري، لإصدار Core i7، حيث يبدأ نزوله بالأسواق بدءًا من 17 يونيو الجارى.