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تكنولوجيا

شاومي تعلن رسميًا عن هاتفها Redmi 9.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:12 ص
شاومي تعلن عن هاتفه
شاومي تعلن عن هاتفه Redmi 9..تعرف على السعر والمواصفات
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قسم التكنولوجيا
كشفت علامة ريدمي Redmi المملوكة لشركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد Redmi 9، والذي يأتى بمواصفات مناسبة مقابل الفئة السعرية التى يأتي ضمنها.

وبحسب موقع gadgets التقني، يأتى هاتف Redmi 9 بشاشة قياس 6.53 بوصة وبدقة FHD +، وبدرجة سطوع تعادل 400 شمعة، وبطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، وثقب أعلى منتصف الشاشة على هيئة قطرة الماء waterdrop  يحتوى على الكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف Redmi 9 بمعالج قوي من نوع MediaTek Helio G80، وذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت.

Xiaomi Redmi 9 arrives on the global scene for less than €150

ويحتوى هاتف Redmi 9 على كاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 13 ميجابكسل مستشعر رئيسي، والثانية بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع Ultra-wide ، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابكسل ماكرو، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل للعمق Depth ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا الأمامية بوضع الـ HDR وفلاش الشاشة لالتقاط صور سيلفي فى الظلام وإجراء مكالمات الفيديو.

ويمتلك هاتف Redmi 9 بطارية قوية سعة 5020 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ويدعم الهاتف خاصية التعرف على الوجه Face Unlock ، بالإضافة لمستشعر بصمة الإصبع فى الخلف.

أما بالنسبة لسعر الهاتف فيأتى بسعر 180 يورو ما يعادل 3300 جنيه مصري.

Xiaomi Redmi 9 arrives on the global scene for less than €150
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