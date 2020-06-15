عملاق شاومي POCO F2 Pro ينافس iPhone SE بهذه الإمكانيات.. تعرف على الأفضل.. فيديو





















شاشة هاتف POCO F2 Pro









يتمتع هاتف POCO F2 Pro بشاشة قياس 6.67 بوصة ، من نوع AMOLED ، وبدقة 2400 x 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+ ، وتتكون الشاشة من نوع زجاج Gorilla Glass 5 ، كما يحتوى على مستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.





كاميرات هاتف POCO F2 Pro





ويتميز هاتف POCO F2 Pro بأربع كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل من سونى IMX686 ، وبفتحة عدسة f/1.89 ، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل مع عدسة ب 123 درجة، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 5 ميجا بيكسل،بفتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





أما الكاميرا الأمامية فهى كاميرا منبثقة بدقة 20 ميجا بيكسل، وتدعم التصوير البطيء، وتتمتع الكاميرات الخلفية بقدرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بسرعة 60 إطارًا في الثانية.





معالج هاتف POCO F2 Pro





ويأتى معالج هاتف POCO F2 Pro من نوع Qualcomm Snapdragon 865 ، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .





بطارية هاتف POCO F2 Pro









وتأتى بطارية هاتف POCO F2 Pro بقدرة 4700 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، بالإضافة إلى أن الهاتف سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، وستدعم أحدث تقنية واى فاى Wi-Fi 6.

سعر هاتف POCO F2 Pro





ويبلغ سعر هاتف POCO F2 Pro لنسخة 128/6 سعر 542 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 8760 جنيها مصريا، أما نسخة 256/8 فتبلغ 650 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 10.500 جنيه مصري.









شاشة هاتف iPhone SE









يحتوى هاتف iPhone SE على شاشة بقياس 4.7 بوصة، وهو حجم شاشة صغير جدا إذا ما قورن بالهواتف الحديثة الأخرى، ويعتبر شكله نفس شكل هواتف آيفون القديمة صغيرة الحجم، كذلك شكل تصميمه لا يتناسب مع تصميم الهواتف الذكية حيث أنه ضخم وسميك.





كاميرا هاتف iPhone SE









ويحتوى هاتف iPhone SE على كاميرا واحدة بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع العمودي وكل تأثيرات الإضاءة الستة التي تتنقل معه. وبشكل عام، فإن نظام الكاميرا مشابه جدًا لنظام الكاميرا الموجود على هاتف iPhone XR من آبل منذ عام 2018، ولن تحصل الكاميرا على ميزات التصوير الفوتوجرافي الأكثر تقدمًا الموجودة في طرازات iPhone الأحدث من آبل.





معالج وبطارية هاتف iPhone SE والأداء









يتميز هاتف iPhone SE باحتوائه على نفس معالج هواتف iPhone 11 ، وهو معالج من نوع بيونيك A13 والذى يقدم أداءا قويا للهاتف، حيث أنه أحدث وأفضل معالج حتى الآن من آبل، وبطارية سعة 1821 مللى أمبير ، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وا ط، ويحتوى الهاتف على زر بصمة الإصبع Touch ID للحماية بدلا من زر التعرف على الوجه Face ID .





سعر هاتف iPhone SE





ويعتبر هاتف iPhone SE هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ولكن وسيتوفر هاتف iPhone SE بثلاث نسخ وهى بسعة 64 GB و128 GB و256 GB وسيبدأ سعره من 399 دولار أمريكى لأصغر نسخة وهى 64 GB أى مايعادل حوالى 6450 ألف جنيه مصرى.



