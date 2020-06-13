بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

أعلنت شركة شاومى Xiaomi الصينية عن هواتف Xiaomi Redmi Note 9 والتى هى عبارة عن هاتف Redmi Note 9 وهاتف Redmi Note 9 Pro ، والتى كانت أعلنت عنهم الشركة لأول مرة في شهر أبريل الماضى.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro هو الهاتف الأبرز في السلسلة، حيث يتميز ب بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD ، بجودة 1080 بيكسل وبدقة +FHD .









وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ب4 كاميرات خلفية، الأساسية بقدرة 48 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GM1، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا مكبرة بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى 16 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ، بمعالج من نوع Snapdragon 720G ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز.





ويتميزهاتف Xiaomi Redmi Note 9 ، بطارية سعة 5020 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، عبر منفذ USB-C، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هم الأخضر والرمادي والأبيض.





وياتى سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ب 3888 ألف جنيه مصرى لنسخة 64/6 من الذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية، وبسعر 4299 ألف لنسخة 128 / 6 .



