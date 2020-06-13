AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:01 ص
تعرف على سعر ومواصفات
تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة شاومى Xiaomi الصينية عن هواتف Xiaomi Redmi Note 9  والتى هى عبارة عن هاتف Redmi Note 9 وهاتف Redmi Note 9 Pro ، والتى كانت أعلنت عنهم الشركة لأول مرة في شهر أبريل الماضى. 

وبحسب موقع  GSMArena فإن هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro هو الهاتف الأبرز في السلسلة، حيث يتميز ب بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD ، بجودة 1080 بيكسل وبدقة +FHD . 


وتأتى كاميرات هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ب4  كاميرات خلفية،  الأساسية بقدرة 48 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GM1، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا مكبرة  بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بمستشعر للعمق ب 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفى 16 ميجابيكسل. 

ويعمل هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 720G ، مع معدل تحديث للشاشة 60 هرتز. 

ويتميزهاتف Xiaomi Redmi Note 9 ، بطارية سعة 5020  مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، عبر منفذ USB-C، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هم الأخضر والرمادي والأبيض.

وياتى سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 9 Pro ب 3888 ألف جنيه مصرى لنسخة 64/6 من الذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية، وبسعر 4299 ألف لنسخة 128 / 6 . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر منافس.. أفضل هواتف شاومي بتقنية الـ 5G

قبل أيام من إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 9 Pro

5 كاميرات وبطارية 4160 مللي أمبير.. شاومي تطلق Xiaomi Mi 10 Youth بسعر خرافي

شاومي تعلن النسخة العالمية من Redmi Note 9 وNote 9 Pro.. صور ومواصفات

من بينها iPhone SE .. أفضل الهواتف الذكية في 2020 بـ 6000 جنيه

مقارنة بين شاومي Redmi Note 9S و Note 8 Pro..وحوش الفئة المتوسطة..صور

ترشيحاتنا

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

هل انتهت أزمة "ثقب الأوزون" بسبب كورونا؟ فاروق الباز يوضح

لجنة مكافحة كورونا: مصر تصل لذروة الإصابات خلال الشهر الجاري.. فيديو

خبير ملكي يزعم.. فيروس كورونا أنهى حكم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.. لهذه الأسباب

خطوبه الإعلامي عامر طاهر وسلمى مجدي .. صور

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار