رسميا.. إطلاق لابتوب شاومي Mi Notebook Pro 15 نسخة 2020 غدا

أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية إحدى أكبر شركات صناعة التكنولوجيا فى العالم فى السنوات القليلة الماضية، موعد إطلاق اللابتوب الخاص بها Mi Notebook Pro 15 2020، وهو النسخة الجديدة من جهاز Mi Notebook Pro 15 الذي أطلقته الشركة فى العام الماضي.





وبحسب موقع gadgets التقني، كشفت شاومي عبر منشور لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo ، أن اللابتوب الجديد سيصدر غدًا الجمعة الموافق 12 يونيو الجاري، و الجهاز الجديد سيكون خليفة للنسخة المحسنة من Mi Notebook Pro 15 الذي تم إصداره فى 2019. Mi Notebook Pro 15 2020





ظهر الجهاز الجديد Notebook Pro 15 2020 بحواف رفيعة على الجانبين ومنفذي من نوع USB Type-C، ومدخل سماعات رأس 3.5 ملم، وفتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot، كما ذكرت تسريبات بأن الشاشة ستكون بقيياس 15.6 بوصة وبدقة full-HD. Mi Notebook Pro 15 2020وفتحة بطاقة الذاكرة Memory Card Slot، كما ذكرت تسريبات بأن الشاشة ستكون بقيياس 15.6 بوصة وبدقة full-HD.





ويعمل جهاز لابتوب Mi Notebook Pro 15 2020 بمعالج من نوع Intel Core i7 الجيل العاشر، ومعالج رسوميات "كارت الشاشة" من نوع Nvidia GeForce MX250، وبذاكرة تخزين داخلية "هارد ديسك" سعة 1 تيرابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت.



