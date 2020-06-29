رسميا.. شاومي تطلق واجهة MIUI 12 لهواتف REDMI.. تعرف على أبرز المميزات.. فيديو

أعلنت العلامة التجارية Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، إطلاق نسخة مثبتة من واجهة MIUI 12 للسوفت وير على هواتف ريدمى للمرة الأولى، وذلك بعد إطلاق عدة نسخ تجريبية من الواجهة.





وبحسب موقع GizChina التقنى الصينى فإن هواتف ريدمى التى ستحصل على نسخة السوفت وير المثبتة MIUI 12 ستكون هواتف Redmi K30 و Redmi K30 5G و Redmi K30 Pro و Redmi K30 Pro Zoom Edition و Redmi K20 Pro و Redmi K20 Pro Exclusive Edition وكذلك Redmi K20 .









وبالنسبة لمميزات واجهة السوفت وير MIUI 12 فإنها تدعم الوضع المظلم نسخة 2.0 ، ووضع حفظ الطاقة، وخلفيات Super Wallpaper حيث توجد خلفيات مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تحكم أكثر دقة في إعدادات الخصوصية.





كما تقدم MIUI 12 مميزات جديدة في تطبيق الكاميرا ، ونوافذ عائمة للشاشة أو floating windows ، مع إدخال صور برسوم متحركة مريحة للعين.





ومن أهم المميزات التى حصلت عليها هواتف Redmi ريدمى، هى App Drawer وهى ميزة لتنظيم التطبيقات على الشاشة، تقوم بفرز التطبيقات تلقائيًا إلى فئات مختلفة، كما تقوم بعدة تغييرات على الشاشة.





وفي شهر أبريل الماضى، قامت شركة شاومى بتقديم واجهة MIUI 12 للسوفت وير في حدث عبر الإنترنت في الصين، كما أطلقت الإصدار التجريبي الأول من هذه الواجهة الجديدة للهواتف في الصين، ثم في وقت سابق من شهر مايو تم إطلاق النسخة بشكل رسمى عالميا ولكن لهواتف شاومى .



