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تكنولوجيا

آبل تغلق 30 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:04 ص
آبل تغلق 30 متجرًا
آبل تغلق 30 متجرًا فى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب
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كريم جمال
قررت شركة آبل بشكل مفاجئ، إغلاق 30 متجرًا لها بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما ارتفعت فجأة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تخطت أكثر من 9858 حالة.

وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، بلغ عدد المتاجر المغلقة لشركة آبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 77 متجرا، من أصل 271 متجرًا، كما كشف Apple عن اتخاذها نفس الإجراء بدءًا من اليوم الخميس فى ولايات كاليفورنيا، جورجيا، أوكلاهوما، إيداهو، لوسيانا، ونيفادا، و ألاباما.

وقالت آبل فى بيان رسمي، "اتخذنا هذا القرار بسبب الظروف الحالية من تطور انتشار فيروس كورونا المستجد.. فقررنا توخي الحذر لحسن العودة بكامل طاقتنا". 

جدير بالذكر أن آبل تنوي إطلاق آيفون بكل إصداراته فى يوم "البلاك فرايداى" أو الجمعة السوداء، وهى آخر جمعة من شهر نوفمبر القادم، ولعل السبب الرئيسي فى تأجيل إطلاق آيفون 12 عن موعده التقليدي فى 10 سبتمبر من كل عام، هو أزمة كورونا المستجد الذى أوقف مصانعها.
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