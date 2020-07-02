آبل تغلق 30 متجرا في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب

قررت شركة آبل بشكل مفاجئ، إغلاق 30 متجرًا لها بولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما ارتفعت فجأة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث تخطت أكثر من 9858 حالة.





وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، بلغ عدد المتاجر المغلقة لشركة آبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 77 متجرا، من أصل 271 متجرًا، كما كشف Apple عن اتخاذها نفس الإجراء بدءًا من اليوم الخميس فى ولايات كاليفورنيا، جورجيا، أوكلاهوما، إيداهو، لوسيانا، ونيفادا، و ألاباما.





وقالت آبل فى بيان رسمي، "اتخذنا هذا القرار بسبب الظروف الحالية من تطور انتشار فيروس كورونا المستجد.. فقررنا توخي الحذر لحسن العودة بكامل طاقتنا".



