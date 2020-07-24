قبل جلسة مكافحة الاحتكار.. آبل تدافع عن سياسة متجر تطبيقاتها بدراسة جديدة

من المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة آبل Apple ، تيم كوك أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، إلى جانب جيف بيزوس مالك أمازون، ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، وسندار بيشاي الدير التنفيذي لشركة جوجل، وسيتحدث كوك إلى اللجنة كجزء من تحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى.





App Store ، أصدرت شركة آبل دراسة أجرتها وجدت فيها أن الرسوم والممارسات في متجر تطبيقات آبل تتماشى إلى حد كبير مع الأسواق الرقمية الأخرى، التي من ضمنها متجر تطبيقات جوجل ومتجر تطبيقات أمازون. وبحسب ما ذكره موقع "imore"، دفاعا عن سياسات متجر تطبيقات نظام التشغيل ios، آب ستور، أصدرت شركة آبل دراسة أجرتها وجدت فيها أن الرسوم والممارسات في متجر تطبيقات آبل تتماشى إلى حد كبير مع الأسواق الرقمية الأخرى، التي من ضمنها متجر تطبيقات جوجل ومتجر تطبيقات أمازون.









ووفقا للتقرير، فأن سياسة آبل التي تتطلب من المطورين استخدام نظام الدفع الخاص بالشركة، والتي تقوم من خلاله باقتطاع نسبة 30% من أرباح المطورين الذين يطوروا تطبيقات لصالح هواتف آيفون، وتوصلت الدراسة التي أجرتها شركة آبل إلى أربع نتائج رئيسية هي:





- تفرض معظم متاجر التطبيقات العمولات نفسها بنسبة 30% على السلع الرقمية.





- يمكن لتجار التجزئة وخدمات حجز السفر والأسواق الأخرى تحصيل رسوم أكثر من 30% مقابل خدماتهم.





- يعد توزيع البرامج من خلال متجر التطبيقات أقل تكلفة من التوزيع من خلال متاجر البيع بالتجزئة.



