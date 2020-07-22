كورونا تميمة حظه في 2020.. جيف بيزوس يحصد ثروة خيالية خلال عشر سنوات

اكتسب الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos ، الرئيس التنفيذي لشركة عملاق التسوق الإلكتروني أمازون ، يوم الاثنين الماضي، ما يصل إلى 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب يحققه في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".





وبحسب موقع Yahoo Finance، بلغت ثروة جيف بيزوس بهذا المكسب الخيالي الذي يحدث لأول مرة في التاريخ، 189 مليار دولار أمريكى، وهى بذلك تكون أكثر من شركات مثل ماكدونالدز و نايكى و شركة Exxon Mobil.









وقد ساعدت أزمة تفشي فيروس كرونا المستجد، في زيادة ثروة جيف بيزوس مرتين خلال عام 2020، المرة الأولة جاءت في أوائل شهر فبراير الماضى، حيث أرتفعت ثروته بقيمة 13.2 مليار دولار في 15 دقيقة فقط ، لتقدر صافي قيمة ثروته بـ129.5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 12%.





والمرة الثانية، أرتفعت أيضًا بقيمة 13 مليار دولار، في يواحد فقط، وهو أعلى مكسب في يوم واحد في صافي قيمة الفرد منذ ديسمبر عام 2018، ويرجع ذلك لكثرة إقبال الأشخاص المغروض عليهم إجراءات الحظر الصحي نظرا لتداعيدات فيروس كورونا، على الشراء الإلكتروني من موقع شركة التجارة الألكترونية أمازون والمملوكة لجيف بيزوس.





وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يحتل فيها جيف بيزوس قائمة أثري أثرياء العالم، فوفقا لقائمة فوربس عن صافي ثروة أثرياء العالم، احتل مالك شركة أمازون هذه القائمة لسنوات عديدة، وفيما يلي نستعرض أجمالي ثروته على مدار عشر سنوات:





1. أصبحت ثروة جيف بيزوس 10.1 مليار دولار، ليحتل بذلك الترتيب الـ 19 ضمن قائمة أثرياء العالم.





2. في عام 2000، زادت ثروة جيف بيزوس بحوالي 6 مليار دولار، ليأتي بذلك في ترتيب رقم 55 ضمن قائمة أغني أثراء العالم.





3. في عام 2001، احتل مركز متأخر جدا ضمن قائمة أغنياء العالم بترتيب الـ 234 بصافي قيمة ثروته 2 مليار دولار.





4. خلال عام 2002، والذي لم يكن أسعد أعوامه حقق بيزوس حوالي 1.5 مليار دولار ليحتل بذلك مركز متأخر جدا ضمن القائمة رقم 293.





5. أرتفع ترتيب جيف في عام 2003، ليحتل المركز 147 ضمن القائمة، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار.





6. احتل جيف بيزوس المركز الـ 82، بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار.





7. في عام 2005، احتل المركز الـ 41 بأرباح قدرها 4.8 مليار دولار.





8. اختلف حظ جيف بيزوس في عام 2006 قليلا، حيث احتل قائمة أغنى أغنياء العالم، بالمشاركة مع رجال أعمال آخرون، ليحتل المركز الـ 147 بقيمة 4.3 مليار دولار.





9. في عام 2017، كان جيف بيزوس أسعد رجل في العالم، حيث زاد إجمالي ثروته أكثر من 100 مليار دولار بعد ارتفاع سعر أسهم أمازون بـ2.5%، ليصبح بعد ذلك ضمن أوائل قائمة أغني أغنياء العالم.