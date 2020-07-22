للمرة الثانية.. إصابة مدير حميات دمنهور بكورونا

أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إصابته بكورونا للمرة الثانية، وظهور الأعراض عليه بدرجة أشد قسوة من أعراض إصابته الأولى التي شفي منها قبل أسابيع.





وحذر مدير حميات دمنهور المتعافين من فيروس كورونا، من إمكانية إصابتهم به مرة ثانية بعد فترة وجيزة لا تتجاوز شهرين، وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "كورونا تعطي مناعة من ٤٥ يومًا إلى ٦٠ يومًا فقط، وممكن أقل، كما أنها تنتقل بالهواء والرذاذ".





وأضاف مدير الحميات: "أساس التشخيص الأعراض الشديدة، مع الأشعة المقطعية على الصدر، وبمساعدة بعض التحاليل، الكمامة أو الماسك هي حياتك أو حياة أسرتك، أكملوا حتى يتم إنتاج اللقاح".





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وشكك هواش في دقة ما تنشره منظمة الصحة العالمية من معلومات، مؤكدًا أن هناك حالة من التخبط، والأضمن هو مضاعفة الأفراد إجراءاتهم الاحترازية حفاظًا على أنفسهم وذويهم.





ووجه على صفحته رسالة احترازية للمواطنين لوقايتهم من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) مضمونها: "حافظوا على أنفسكم ما حدش حينفعكم، كله بيخبط مفتين النت ومنظمة الصحة العالمية المأجورة، الخلاصة خاف على نفسك ومن تحب (بحبكم) إلى أن يقضي الله الأمر من عنده."





وطالب رواد صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك الدعاء له قائلا: "دعواتكم هذه المرة أكثر، فالأمر صعب جدا وآسف لعدم قدرتي على الرد."





وكان "هواش" أصيب بكورونا للمرة الأولى في مايو الماضي، وأعلن تعافيه يوم 6 يونيو الماضي بعد ظهور نتائج المسحتين وسلبيتهما.