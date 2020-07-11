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محافظات

بإجمالي 2846 حالة شفاء.. تعافي 242 مصاب كورونا بالبحيرة

السبت 11/يوليه/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
شهدت محافظة البحيرة ارتفاعًا ملحوظًا فى معدلات الشفاء والتعافى لمصابى كورونا، حيث تم شفاء وخروج 242 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين بالبحيرة 2846 وعودتهم لمنازلهم عقب تلقيهم العلاج والرعاية بمستشفيات العزل والإحالة.


وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شفاء وخروج 242 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 2846 حالة حتى مساء الجمعة  10 يوليو وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.


وأشاد المحافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.




وفى سياق آخر، تمكنت الوحدات المحلية لمركزى كوم حمادة وكفر الدوار خلال حملة من غلق 7 محلات تجارية و2 مقهى لمخالفتهم قرارات رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقرارات.


وأثناء مرور الحملة الأولى بكوم حمادة على المحال، تبين عدم التزام 7 محلات تجارية بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.


وفى كفر الدوار، تم غلق وتشميع 2 مقهى بكفر الدوار بسبب تقديم "الشيشة" بقرية كوم اشو، وتم مصادرة مشتملاتهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهما، لمخالفتهما قرارات مجلس الوزراء وتقديم "الشيشة".
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