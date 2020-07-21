بعد 13 مليار دولار في ربع ساعة.. أغنى رجل في العالم يربح 13 مليارا أخرى فى يوم واحد

حقق الملياردير العالمي وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس Jeff Bezos ، الرئيس التنفيذي لعملاق التسوق الإلكتروني، شركة أمازون ، أمس، الاثنين، 13 مليار دولار، وهو أكبر مكسب في يوم واحد في صافي قيمة الفرد يسجله مؤشر "بلومبرج".





وبحسب موقع Yahoo Finance فإن أسهم شركة أمازون ارتفعت لما يقرب من 8٪ أمس لتغلق عند 3,196.84 دولار، وهو أعلى مكسب في يوم واحد في صافي قيمة الفرد منذ ديسمبر عام 2018.









وبهذا المكسب التاريخى أصبحت ثروة جيف بيزوس تبلغ 189 مليار دولار أمريكى، وهى بذلك تكون أكثر من شركات مثل ماكدونالدز و نايكى و شركة Exxon Mobil.





وكان لفيروس كورونا منذ بدء تفشيه، آثارا كبيرة على زيادة معظم رجال الأعمال في العالم، خصوصًا، جيف بيزوس، لكثرة الطلب على الشراء الإلكتروني، وأدت إجراءات العزل المنزلى وقضاء الأوقات الطويلة في المنزل إلى زيادة أرباح الشركة بشكل ملحوظ.









وزادت أرباح الشركة في أسبوع واحد منذ تفشى فيروس كورونا إلى 20.3 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 145 مليار دولار.



