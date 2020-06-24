AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سيضر بالاقتصاد .. مديرو آبل وجوجل وأمازون ينتقدون ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة للأجانب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:03 ص
مديرو آبل وجوجل
مديرو آبل وجوجل و أمازون ينتقدون ترامب
Advertisements
ندى على
انتقد مديرو شركات آبل وجوجل و أمازون و مايكروسوفت قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باستمرار تعليق تأشيرات الهجرة للأجانب من دخول الولايات المتحدة ومنعهم من الحصول على فرص عمل. 

وبحسب مجلة  Newsweek الأمريكية فإن قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية رفضوا رفضا تاما قرار الرئيس ترامب، بمنع الأجانب من دخول البلاد بما فيهم العاملين في مجال التكنولوجيا، الأمر الذى سيؤثر على الاقتصاد الأمريكى. 


وعبر الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، عن خيبة أمله في القرار، حيث قال إن شركة آبل مثل الأمة الأمريكية وجدت من المهاجرين قوة في التنوع والأمل الدائم في الحلم الأمريكي، ولا يوجد ازدهار جديد بدون كليهما، وأصبت بخيبة أمل عميقة من هذا القرار" . 

كما قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي إن الهجرة ساهمت بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لأمريكا ، مما جعلها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا ، كما ساهمت في الوضع الذى أصبحت عليه شركة جوجل في المستقبل. 

ويؤثر القرار كذلك على تأشيرات أكثر من نصف مليون شخص التي يتم توفيرها لطلاب الجامعات ومقدمي رعاية الأطفال، بالإضافة إلى التأشيرات التي تمنح عادةً للموظفين رفيعي المستوى في الشركات متعددة الجنسيات.

وسيضر القرار بشكل خاص العاملين ذوي المهارات العالية في الوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا، الأمر الذى سيؤثر على عمالة وكفاءة تلك الشركات.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب هواوي.. حكومة ترامب وإنتل تخططان لإنشاء مصانع معالجات جديدة في أمريكا

من بينها فيسبوك وآبل وأمازون .. شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تواجه العنصرية بالتبرعات

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. لماذا لم يستطع المحتجون الأمريكيون سرقة هواتف آيفون؟.. جوجل تتيح خاصية Bedtime لهواتف أندرويد

آبل وجوجل يحدثان خرائطهما للشارع المواجه للبيت الأبيض إلى حياة السود مهمة.. فيديو

حملة قمع جديدة لوقف الهجرة.. ترامب يحظر أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل حتى نهاية العام

ترشيحاتنا

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

أبرزها الصحة الجنسية .. 5 فوائد غير متوقعة للشوفان على الرجال

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 1332 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 87 حالة وفاة

حبس سناء سيف 15 يوما في واقعة ادعاء خطفها والتعدي عليها

AdvertisementS

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هيكون فى وقفة.. مجلس الوزراء: الإغلاق الفوري عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.. فيديو

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

بعد حديثه عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. الأطباء تطالب رئيس الوزراء بالاعتذار

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

مشرفة باللجنة سربتها.. وزير التعليم: القبض على الطلبة الموجودين فى صورة الغش الجماعى بامتحان الثانوية العامة

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

حبس سناء سيف 15 يوما في واقعة ادعاء خطفها والتعدي عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

على شكل هرم وعجلات كبيرة.. 3 سيارات فريدة من نوعها