سيضر بالاقتصاد .. مديرو آبل وجوجل وأمازون ينتقدون ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة للأجانب

انتقد مديرو شركات آبل وجوجل و أمازون و مايكروسوفت قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب ، باستمرار تعليق تأشيرات الهجرة للأجانب من دخول الولايات المتحدة ومنعهم من الحصول على فرص عمل.





وبحسب مجلة Newsweek الأمريكية فإن قادة شركات التكنولوجيا الأمريكية رفضوا رفضا تاما قرار الرئيس ترامب، بمنع الأجانب من دخول البلاد بما فيهم العاملين في مجال التكنولوجيا، الأمر الذى سيؤثر على الاقتصاد الأمريكى.









وعبر الرئيس التنفيذى لشركة آبل ، تيم كوك، عن خيبة أمله في القرار، حيث قال إن شركة آبل مثل الأمة الأمريكية وجدت من المهاجرين قوة في التنوع والأمل الدائم في الحلم الأمريكي، ولا يوجد ازدهار جديد بدون كليهما، وأصبت بخيبة أمل عميقة من هذا القرار" .





كما قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي إن الهجرة ساهمت بشكل كبير في النجاح الاقتصادي لأمريكا ، مما جعلها رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا ، كما ساهمت في الوضع الذى أصبحت عليه شركة جوجل في المستقبل.





ويؤثر القرار كذلك على تأشيرات أكثر من نصف مليون شخص التي يتم توفيرها لطلاب الجامعات ومقدمي رعاية الأطفال، بالإضافة إلى التأشيرات التي تمنح عادةً للموظفين رفيعي المستوى في الشركات متعددة الجنسيات.





وسيضر القرار بشكل خاص العاملين ذوي المهارات العالية في الوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا، الأمر الذى سيؤثر على عمالة وكفاءة تلك الشركات.



