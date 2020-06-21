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تكنولوجيا

خطوات يجب اتباعها للحصول على أفضل نتائج بحث في جوجل .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:03 ص
خطوات يجب اتباعها
خطوات يجب اتباعها للحصول على أفضل نتائج بحث في جوجل
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ندى على
تعد عملية البحث على متصفحات الإنترنت أو محركات البحث خاصة محرك جوجل كروم، من أكثر الأشياء التى من الممكن أن يقوم بها أى مستخدم، ومع ذلك يعانى معظم المستخدمين مع عدم مطابقة نتائج البحث الخاصة بهم مع النتائج التى يريدونها فعليا. 


وبحسب موقع Business Insider فإن هناك عدد من الخطوات التى يجب على المستخدمين اتباعها، للحصول على نتائج بحث أفضل في جوجل


استخدام أكثر لكلمات اهمية والتركيز عليها 

وعند استخدام عدد كبير من الكلمات عند البحث تختلط عدد كبير من النتائج مما يؤدى إلى عدم دقة في  النتائج الظاهرة، ولكن عند استخدام كلمات مهمة ومحددة فإن ذلك يفيدك في الحصول على ماتريده بشكل أكبر. 

عدم استخدام المسافات وعلامات الترقيم 

ويعتبر استخدام المسافات في البحث من أكثر المشكلات التى تؤدي إلى نتائج خاطئة، حيث يترجم المتصفح المسافات أو علامات الترقيم بشكل خاطئ وبالتالى يؤدي إلى نتائج خاطئة. 

استخدم الروابط المقترحة التي تظهر تحت بعض نتائج البحث لتوفير الوقت

ويجب استخدام الروابط التي تظهر أسفل نتيجة البحث الرئيسية إذا كنت تبحث عن جزء معين من المعلومات حول موضوع واسع، حيث عادة ما تظهر هذه الروابط تحت نتائج البحث في ويكيبيديا، و يمكنها توجيهك مباشرةً إلى قسم من الصفحة يتضمن المعلومات التي تبحث عنها.

انتبه لترتيب الكلمات في البحث

لا يعطى  محرك بحث نتيجة مثالية للكلمات الغير مرتبة لغويا أو منطقيا لذل يجب تحرى الدقة في ترتيب الكلمات بشكل صحيح للحصول على أفضل نتائج ممكنة. 

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