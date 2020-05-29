مايكروسوفت وجوجل تتعاونان لتحسين التدقيق الإملائي لمتصفحي كروم وإيدج

تعمل جوجل و مايكروسوفت على تحسين تجربة التدقيق الإملائي فى متصفحي كروم وإيدج Chrome و Edge، من أجل إعطاء تجربة أفضل للمستخدمين.





وبحسب موقع theverge التقني، تسعي الشركتان جوجل ومايكروسوفت إلى تفعيل ميزة Windows Spellcheck الجديدة على متصفحي كروم وإيدج بدلًا من المدقق الإملائي المفتوح المصدر السابق Hunspell.





وتوفر الميزة الجديدة للتدقيق الإملائي، إمكانية دعم أفضل لروابط الـ URL، والإختصارات والكتابة وعناوين البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى قاموس مشترك تم تحسينه.





وأوضح فريق Microsoft Edge مايكروسوفت إيدج، أن ميزة التدقيق الإملائي الجديدة تم تطويرها بالتعاون مع مهندسي شركتي جوجل ومايكروسوفت عبر مشروع كروميومChromium، وبذلك سيكون متاحًا لكافة المصتفحات العاملة بنظام Chromium الإستفادة من الميزة الجديدة.





طريقة إظهار الميزة الحديدة للتدقيق اللغوي





إذا كنت لا ترى أداة التدقيق الإملائي الجديدة فى متصفح Chrome، فيمكنك التوجه إلى متصفح كروم أو إيدج واختيار Flags، ثم البحث عن استخدام المدقق الإملائي لنظام التشغيل Windows أو Use the Windows OS spell checker، وتمكينها ثم إعادة تشغيل المتصفح الخاص بك.



