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تكنولوجيا

"جوجل" تطلق موقعا لمحاربة "الاحتيال الإلكتروني" مع تفشي فيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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أ ش أ

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية موقعا يهدف لتعليم المستخدمين كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل تنامي عمليات الخداع الإلكتروني مع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية أن موقع Scamspotter.org سيساعد المستخدمين في كشف عمليات الاحتيال التي تأخذ أشكالا متعددة مثل الفحوصات الزائفة، أو عروض اللقاحات المزيفة، أو غيرها من المعلومات الطبية المخادعة المتصلة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن الموقع يسلط الضوء على بعض الأنماط النموذجية للمخادعين، مثل المخادع الذي يطلب من المستهدفين تحويل الأموال أو شراء بطاقة هدايا له.

ويأتي إطلاق "جوجل" للموقع بالتعاون مع شبكة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي منظمة غير ربحية تركز على مساعدة ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.
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