مايكروسوفت تكشف عن تثبيت متصفح Edge تلقائيًا على تحديث ويندوز 10

و ستكون البيانات من الإصدارات السابقة من متصفح Microsoft Edge مثل كلمات المرور والمفضلات وعلامات التبويب المفتوحة، موجودة فى التحديث الجديد Microsoft Edge،

جدير بالذكر، أن شركتي مايكروسوفت وجوجل تعملان على مشروع مشترك لتحسين المدقق الإملائي فى متصفحي كروم وإيدج.