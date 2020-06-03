مايكروسوفت تكشف عن تثبيت متصفح Edge تلقائيًا على تحديث ويندوز 10

أصدرت شركة مايكروسوفت الأمريكية Microsoft عملاقة صناعة البرمجيات فى العالم، إصدارًا جديدًا من متصفح مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge، والذي تبني عليه متصفحات شهيرة ومنها جوجل كروم.
وبحسب مدونة مايكروسوفت الرسمية، يوفر هذا الإصدار الجديد علامات تبويب رأسية، وميزة جديدة للبحث في الشريط الجانبي، بالإضافة إلى التكامل مع شبكة (بينترست) Pinterest خلال الأشهر القادمة.
وأفادت الشركة، أنه سيتم تثبيت Microsoft Edge الجديد على شريط المهام، و إذا كان الإصدار الحالي من Microsoft Edge مثبتًا بالفعل ، فسيتم استبداله، كما سيتم إضافة اختصار جديد على سطح المكتب للمتصفح .
و ستكون البيانات من الإصدارات السابقة من متصفح Microsoft Edge مثل كلمات المرور والمفضلات وعلامات التبويب المفتوحة، موجودة فى التحديث الجديد Microsoft Edge، جدير بالذكر، أن شركتي مايكروسوفت وجوجل تعملان على مشروع مشترك لتحسين المدقق الإملائي فى متصفحي كروم وإيدج.
ويمكنك تنزيل متصفح Microsoft Edge الجديد من خلال الضغط على هذا الرابط.