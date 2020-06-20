جوجل تخفي خلفية الصور في تطبيق Google Meet لمكالمات الفيديو

في إطار تطويرها لتطبيق مكالمات الفيديو Google Meet لمنافسة التطبيقات الأخرى، قامت شركة Google جوجل بإضافة خاصية جديدة على التطبيق لطمس خلفية الصورة في المكالمة لمنع الإحراج عن المستخدمين.





وبحسب موقع Tech Radar فإن جوجل تعمل على إضافة الخاصية على الهواتف الذكية وكذلك إتاحتها عبر الويب لأجهزة الكمبيوتر، حيث ستعمل على إخفاء الخلفية للمشاركين عبر التطبيق أثناء مكالمة الفيديو.









وسيكون طمس الخلفية عن طريق تعتيمها تماما أو استبدالها، وذلك لتوفير قدر كبير من الخصوصية أثناء إجراء مكالمات الفيديو في ظل العمل أو الدراسة من المنزل.





وتسعى جوجل على تطوير تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet منذ فترة، ليكون قادرا على المنافسة مع تطبيقات Zoom و Microsoft Teams والتى ازداد الإقبال ليها بشكل كبير للغاية منذ تفشى فيروس كورونا.



