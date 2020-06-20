بعد اختراق الملايين.. جوجل تزيل تحديثات Google Chrome الأخيرة

قامت شركة جوجل Google بإزالة كل التحديثات والإضافات التي قامت بإصدارها على محرك البحث Google Chrome للمستخدمين، في الأيام الماضية، لاختراقها ملايين المستخدمين. التي





وبحسب وكالة رويترز فإن عدد من الباحثين الأمنيين في شركة Awake Security وجدوا أن التحديثات الأخيرة التى أجرتها شركة جوجل على Google Chromeجوجل كروم، والتى تم تنزيلها من قبل 32 مليون مستخدم، تقوم باختراق بياناتهم.





وتعتبر عملية الاختراق التى حدثت للمستخدمين الذين قاموا بتحميل الإضافات والتحديثات والتى يصل عددها إلى حوالى 111 إضافة، هى أكبر عملية اختراق تعرض لها مستخدمو جوجل بسبب تحديثات كروم.





وقال سكوت ويستوفر Scott Westover ، المتحدث باسم شركة جوجل : "إننا نتخذ الإجراءات في إزالة التحديثات والإضافات لكروم، ونقوم بتصحيحها لحماية المستخدمين".





وأزالت الشركة أكثر من 70 من ملحقات متصفح الويب الضارة من على متجرالويب الرسمى لمتصفح كروم Chrome Web Store. كانت تقوم بالحصول على بيانات التصفح والسجل الخاص بالمستخدمين.



