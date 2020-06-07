جيف بيزوس يرد على أحد المعترضين: "حياة السود مهمة"

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، جيف بيزوس Jeff Bezos ، تعهدا عاما يعلن عن دعمه لحركة "حياة السود مهمة Black Lives Matter"، ردا على رسالة عبر البريد الإلكتروني من أحد العملاء ينتقد رد شركته على وفاة جورج فلويد.





جيف بيزوس "، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من عميل معترض قال فيها: "إنه من المزعج والمسيء أن أمازون نشرت رسالة على موقعها على الإنترنت تضامنا مع الحركة، وكتب العميل حياة الجميع مهمة". ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، نشر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ""، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من عميل معترض قال فيها: "إنه من المزعج والمسيء أن أمازون نشرت رسالة على موقعها على الإنترنت تضامنا مع الحركة، وكتب العميل حياة الجميع مهمة".









وقال مؤسس أمازون ردا على مضمون الرسالة: "حياة السود مهمة" لا تعني أن حياة الآخرين ليست مهمة"، وأوضح بيزوس قائلا : إن حياة السود مهمة تتحدث عن العنصرية والمخاطر غير المتناسبة التي يواجهها السود في تطبيق القانون ونظام العدالة في الدولة".





وتأتي هذه الرسالة بعد أن وضعت شركة التجارة الإلكترونية أمازون، على صفحتها الرسمية عبارة تضامن مع الحركة "Black Lives Matter"، والتى كنت السبب في اعتراض العميل قائلا: "إنه لأمر مزعج الدخول إلى موقع أمازون ورؤية عبارة حياة السود مهمة"، مضيفا "حياة الجميع مهمة".





الجدير بالذكر أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ذكر أيضا عبارة "حياة السود مهمة"، في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة، حيث رفعت العديد الشركات لافتة "حياة السود مهمة"، بعد قتل جورج فلويد، لتعلن أنها ضد وحشية الشرطة، من ضمنها أمازون، التي أعلنت أنها ستتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لمنظمات العدالة الاجتماعية.