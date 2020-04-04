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أخبار العالم

بسبب كورونا.. مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين

السبت 04/أبريل/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي، تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، حتى يتمكنوا من إطعام المحتاجين في ظل حدوث شلل في الاقتصاد العالمى، وتوقف الكثيرين عن وظائفهم عقب انتشار فيروس كورونا.

جيف بيزوس، قال عبر حسابه بموقع إنستجرام: "حتى في الأوقات العادية يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأمريكية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ فإن فيروس كورونا COVID-19 يضخم العدد بشكل كبير.. ملايين الأمريكيين يتجهون إلى بنوك الطعام خلال هذه الفترة".

وأضاف، بيزوس: "سنغذي أمريكا ستوزع الأموال بسرعة على الشبكة الوطنية من بنوك الطعام، وتوصيل الغذاء إلى تلك الأسر التي لا تعد ولا تحصى التي تحتاجها".

وذكرت "سي.بي.إس" أن التبرع سيذهب إلى المنظمة غير ربحية Feeding America، وهي شبكة مقرها ولاية شيكاجو تضم أكثر من 200 بنك غذائي، حيث توفر الطعام لحوالي 46 مليون شخص.

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