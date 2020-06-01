بعد إثارة موجة غضب كبيرة.. أمازون تزيل رسائل عنصرية لمنتجات على موقعها

قررت شركة Amazon أمازون إزالة عدد من الرسائل التى تحمل عبارات عنصرية على عدد من المنتجات الموجودة على موقعها الإلكترونى، وأثارت هذه العبارات غضب عدد كبير من العملاء على موقعها.





وبحسب وكالة رويترز فإن بعض المنتجات التى كانت موجودة على الموقع والتى تشمل عدد من منتجات سماعات AirPods من شركة آبل حيث كان شراء هذه السماعات رائجا على موقع الإلكترونى لأمازون في المملكة المتحدة.





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وصرحت المتحدثة الرسمية لشركة أمازون بأن الشركة قامت بإزالة جميع الصور التى تحمل الرسائل العنصرية الموجودة على المنتجات وإتخذت إجراءات صارمة بشأن المتسبب في هذه المشكلة.





وشارك عدد كبير من البريطانيين ، بالصور التى تحمل الرسائل العنصرية على موقع تويتر بشكل كبير، إلا أن قامت الشركة بحذف هذه الرسائل.



