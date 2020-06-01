AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد إثارة موجة غضب كبيرة.. أمازون تزيل رسائل عنصرية لمنتجات على موقعها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:02 ص
أمازون تزيل رسائل
أمازون تزيل رسائل عنصرية لمنتجات على موقعها بعد إثارة موجة غ
Advertisements
ندى على
قررت شركة Amazon  أمازون إزالة عدد من الرسائل التى تحمل عبارات عنصرية على عدد من المنتجات الموجودة على موقعها الإلكترونى، وأثارت هذه العبارات غضب عدد كبير من العملاء على موقعها. 

وبحسب وكالة رويترز فإن بعض المنتجات التى كانت موجودة على الموقع والتى تشمل عدد من منتجات سماعات AirPods من شركة آبل حيث كان شراء هذه السماعات رائجا على موقع الإلكترونى لأمازون في المملكة المتحدة. 


وصرحت المتحدثة الرسمية لشركة أمازون بأن الشركة قامت بإزالة جميع الصور التى تحمل الرسائل العنصرية الموجودة على المنتجات وإتخذت إجراءات صارمة بشأن المتسبب في هذه المشكلة. 

وشارك عدد كبير من البريطانيين ، بالصور التى تحمل الرسائل العنصرية على موقع تويتر بشكل كبير، إلا أن قامت الشركة بحذف هذه الرسائل. 

وتأتى إزالة الصور التى تحمل الرسائل العنصرية في الوقت الذى تشتعل فيه قضية العنصرية ضد المواطنين الأمريكيين ذو الأصول الأفريقية بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة، حيث قام موقع تويتر بحذف عدد من تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبرها الموقع تشجيعا على العنف. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تدخل في حالة صدمة بسبب طلب من أمازون

لعشاق التسوق عبر الإنترنت.. أفضل مواقع للشراء في 2020.. صور

تحريض على العنف.. تويتر يعاقب ترامب بسبب تغريدة عدوانية.. صور

مقتل جورج فلويد.. ترامب: قد نلجأ للاعتقالات وتدخل الجيش

موظفو فيسبوك يطالبون بحذف منشورات ترامب ضد احتجاجات مينيسوتا

منظمات حقوقية تدين موقف ترامب في التعامل مع متظاهري مينيابوليس

ترشيحاتنا

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق

إصابة المطربة نهال نبيل بفيروس كورونا

متحدث الوزراء عن زيادة ساعات الحظر: كل الخيارات مطروحة.. فيديو

في عيد ميلادها الـ 51.. أجرأ إطلالات نهلة سلامة

وضع سقف بتكلفة علاج كورونا.. الحكومة تكشف سبب تعديل موعد حظر التجول ..فيديو

لا بديل عن الامتحانات حتى لو تزايدت إصابات كورونا.. مجلس الوزراء: 500 مليون جنيه لتأمين «الثانوية العامة» طبيا ..فيديو

AdvertisementS

قرار جديد للحكومة بشأن حظر التجوال .. تعرف عليه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

الشهيد الـ 30.. وفاة رئيس قسم القلب بالمعهد القومي بـ كورونا

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

ربنا ينجيها وكل اللي زيها.. دلال عبدالعزيز تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

السعر 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر بشرط.. الحكومة: الكمامة القماش ستكون متاحة للمواطنين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجب لـ دارين حداد: ملكة جمال مش طبيعية| شاهد أحدث ظهور لها

في 5 دقائق.. طريقة عمل السجق الإسكندراني الأصلي

بنطلون مقطع وهاف ستومك.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة