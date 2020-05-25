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تكنولوجيا

أمازون تحول أحد مكاتبها لأكبر مأوى للمشردين في ولاية واشنطن

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 م
مازون تحول أحد مكاتبها
مازون تحول أحد مكاتبها لأكبر مأوى للمشردين في ولاية واشنطن
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ندى على
أعلن جيف بيزوس، المدير التنفيذى لشركة أمازون للبيع بالتجزئة الإلكترونية ، عن تحويل مكتب من مكاتب الشركة إلى أكبر مأوى في ولاية واشنطن للمشردين، حيث يتكون المبنى من ثمانية طوابق من بينها، إضافة على موارد حيوية تشمل عيادة صحية متكاملة. 

وبحسب مجلة  Variety فإن شركة أمازون قامت رسميا بفتح المبنى الذى تبلغ مساحته 63 ألف قدم مربع في منطقة سياتل، وبذلك يكون أكبر مأوى للمشردين في ولاية واشنطن، حيث كانت الشركة تخطط لتحويله لمأوى منذ عدة سنوات. 


ويحتوى المبنى على مطبخ صناعي يستطيع السكان استخدامه، ومنطقة ترفيهية مصممة خصيصًا للأطفال كما يوفر المبنى على مساحة كافية لاستيعاب ألف أسرة سنويا. 

ويتميز المبنى بأنه معزول عن مباني مكاتب أمازون الأخرى؛ فهو يتميز بمداخل خاصة به، كما يمكن للسكان أن يستفيدوا من الدعم القانونى من الفريق القونى الخاص بأمازون فضلًا عن وجود مناطق عامة مخصصة للاستخدام من قِبَل العاملين والمقيمين على حد سواء. 

ومؤخرا أعلنت أمازون أنها تخطط لدفع 4 مليار دولار أو أكثر من مبيعاتها وأرباحها، من أجل  مواجهة فيروس كورونا لشراء معدات الحماية الشخصية، وأدوات التنظيف والتعقيم ، و أجهزة قياس الحرارة للكشف عن الفيروس.

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