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تكنولوجيا

أمازون تدفع 4 مليارات دولار لمواجهة كورونا.. تفاصيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:35 ص
أمازون تدفع 4 مليار
أمازون تدفع 4 مليار دولار لمواجهة كورونا.. تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة أمازون الأمريكية الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية أنها تخطط لدفع 4 مليار دولار أو أكثر من مبيعاتها وأرباحها، من أجل  مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقال الرئيس التنفيذي لـ أمازون جيف بيزوس إن الشركة ستنفق 4 مليار دولار لشراء معدات الحماية الشخصية (PPE)، وأدوات التنظيف والتعقيم ، و أجهزة قياس الحرارة للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف بيزوس قائلًا:" أهم شئ لدينا هو الحفاظ على سلامة الموظفين..أفضل استثمار يمكننا القيام به هو سلامة ورفاهية الآلاف من العاملين لدي أمازون".

و تتعرض أمازون حاليًا لانتقادات عديدة بسبب تعاملها مع الموظفين، حيث أفادت التقارير أن هناك حوالى 300 إصابة بين العاملين بها، الأمر الذى دفع العمال للإحتجاج بإغلاق المخازن وتعقيمها.

كما انخفض أداء أمازون في الثلاثة أشهر الماضية، حيث بلغت صافي مبيعاتها 75.5 مليار دولار في ظل حدوث شلل بالإقتصاد العالمي، وتوقف الكثيرين عن وظائفهم عقب انتشار فيروس كورونا.
 
وبعد قرارات الإغلاق التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم، زادت نسبة الطلب على توصيل المواد الغذائية والسلع المنزلية، فكان قرار أمازون بتوظيف أكثر من 100 ألف عامل جديد للتعامل مع زيادة الطلبات.
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