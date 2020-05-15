استفاد بشكل غير مباشر من كورونا.. توقعات أن يصبح جيف بيزوس أول تريليونير في العالم

كشفت دراسة أجراها موقع "كومباريسان" اعتمد فيها على تحليل بيانات خاصة بمعدل النمو السنوي لقائمة الشخصيات الأكثر ثراء في العالم، أن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، سوف يصبح أول تريليونير في العالم.





وأوضحت الدراسة بحسب موقع "لاد بايبل" أن بيزوس سيصل إلى هذه المرتبة عندما يكون عمره 62 عاما أي بحلول عام 2026.





وتقدر ثروة جيف بيزوس بنحو 140 مليار دولار، وساهم الملياردير المعروف بجزء كبير من ثروته في جهود التصدي لفيروس كورونا، وقدم مساعدات كبيرة للمحتاجين حول العالم.









يأتي ذلك على الرغم من الآثار الاقتصادية الوخيمة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة الإغلاق التام الذي مارسته الدول للحيلولة دون تفشي الفيروس القاتل على أراضيها.









في السياق ذاته، أظهرت الدراسة أن مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، سيكون أصغر تريليونير في العالم بحلول عام 2036، أي عندما يكون عمره 51 عاما.





وساهم فيروس كورونا و الإجراءات الاحتياطية لتفاديه في انتعاش سوق التجارة الالكترونية عبر الانترنت، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على أعمال الملياردير جيف بيزوس، الذي تبرع الشهر لماضي، بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأمريكية، التي تكافح من أجل إطعام عدد ضخم من الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس.