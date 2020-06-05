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أخبار العالم

حريق ضخم يلتهم مستودعات شركة أمازون في كاليفورنيا.. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:35 م
حريق ضخم يلتهم مستودعات
حريق ضخم يلتهم مستودعات شركة أمازون
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رحيم يسري
اندرع حريق ضخم في مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تُظهر مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.

وتبين مقاطع فيديو اشتعال النيران في معظم المباني بمستودعات أمازون المملوكة للملياردير جيف بيزوس، فيما أكدت الشركة أنها تمكنت من إجلاء جميع الموظفين بأمان من المبنى.

ونقل موقع "بيزنس انسايدر" عن متحدثة باسم أمازون إنهم سعداء لأن الجميع في أمان، موجهة الشكر لرجال الأطفاء ممن استجابوا بسرعة للتعامل مع الحادث.

وقالت أمازون إنها تتوقع تأثيرا ضئيلًا على العملاء بسبب الحريق، موضحة أنه سيتم تنفيذ الطلبات من قبل مواقع أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تصاعد الدخان من المباني بشكل متسارع، في ظل التهام النيران لجدران المباني.
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