حريق ضخم يلتهم مستودعات شركة أمازون في كاليفورنيا.. شاهد

اندرع حريق ضخم في مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تُظهر مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.





وتبين مقاطع فيديو اشتعال النيران في معظم المباني بمستودعات أمازون المملوكة للملياردير جيف بيزوس، فيما أكدت الشركة أنها تمكنت من إجلاء جميع الموظفين بأمان من المبنى.





ونقل موقع "بيزنس انسايدر" عن متحدثة باسم أمازون إنهم سعداء لأن الجميع في أمان، موجهة الشكر لرجال الأطفاء ممن استجابوا بسرعة للتعامل مع الحادث.





وقالت أمازون إنها تتوقع تأثيرا ضئيلًا على العملاء بسبب الحريق، موضحة أنه سيتم تنفيذ الطلبات من قبل مواقع أخرى.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تصاعد الدخان من المباني بشكل متسارع، في ظل التهام النيران لجدران المباني.

Amazon distribution center in Redlands engulfed in flames as three-alarm fire sends plumes of thick smoke shooting into sky; several Amazon trucks also damaged by blaze https://t.co/ugm1oi7W8D pic.twitter.com/mg9hZKzTHF — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 5, 2020

Fire at Amazon Fulfillment Center can be seen right behind my backyard. So close. Bufferred by freeway but ... pic.twitter.com/vViEu76O3T — Manuel Vitug (@PastorMannyV) June 5, 2020