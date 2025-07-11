أسعار الأسماك بمحافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة

استقرت أسعار الأسماك الطازجة بأسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، حيث بلغ سعر كيلو البلطي الطازج في الأسواق المحلية 113 جنيها، وكذلك استقر سعر البلطي القادم من مفيض باريس عند 25 جنيهًا للكيلو، ما جعل إقبال المواطنين على شراء الأسماك كبير.



أسعار الأسماك في الوادي الجديد



البلطي 113 جنيها للكيلو

المبروك 97 جنيهًا للكيلو

المكرونة يتراوح من 162 لـ 170 جنيها

البوري يبلغ سعر الكيلو 183 جنيها

البياض يتراوح سعرة من 95 إلى 100 جنيه

الجمبري يتراوح من 325 إلي 335 جنيهًا للكيلو



مزارع الأسماك تدعم استقرار الأسعار

وتشهد أسواق الوادي الجديد استقرارًا في أسعار الأسماك الطازجة نتيجة لعدة عوامل، منها توافر الإنتاج من مزارع الاستزراع السمكي، وتنوع الأصناف، والاهتمام بالأكثر مبيعًا في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي لتقليل الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد بشكل رئيسي على توفير الأسماك الطازجة من مزارع الاستزراع السمكي المتوفرة في جميع القرى والمراكز، ويتم استيراد بعض الأسماك غير المتوفرة من المحافظات المجاورة لتوفير احتياجات المواطنين، وإضافة أصناف جديدة مثل الجمبري والكابوريا وغيرها من الأصناف البحرية، نظرًا لعدم وجود مسطحات مائية كبيرة أو بحيرات طبيعية تغذي السوق المحلي باستمرار.

توفير أنواع كثيرة من الأسماك

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تعتمد بشكل محدود على مصادر المياه، إلا أنها نجحت خلال السنوات الأخيرة في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، خاصة بمفيض باريس والمزارع التابعة للمحافظة، ما ساهم في توفير أنواع متعددة من الأسماك بأسعار مناسبة.