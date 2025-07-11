طليقة سامح عبد العزيز تروي موقفا مؤثرا أثناء مرضه

تحدثت الإعلامية داليا فرج، طليقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، عن مواقف جمعتهما قبل وفاته.

وكتبت داليا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “محدش يقول طليقته ولا مطلقين.. اللى بينا أقوى من أي ورقة ولا كلمة.. سامح لما كان يعرفني على ناس يقول الإكس مرة كده من تحت الضرس والباقى يقول داليا مراتي”.

وتابعت: “واخر حاجة قالها للممرض و هو بيقولى استأذنك اغير له ...قاله دى مراتى يا حمااار ...ما حدش يقول كده ...ما حدش يقول كده والنبى”.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة، حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبد العزيز.