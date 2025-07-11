قلبي واجعني.. نجل سامي العدل ينعي المخرج سامح عبد العزيز

نعى خالد سامي العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، المخرج سامح عبد العزيز، الذي توفي أمس بعد أزمة صحية.

وكتب خالد سامي العدل عبر حسابه على فيسبوك: “قلبي واجعني على رحيل شخص مش بس اشتغلت معاه كمخرج، لكن عرفته كإنسان كبير بجد سامح عبد العزيز موحة، اللي كان صاحب أبويا، وبقى صاحبي كمان”.

وتابع: “اشتغلت معاه في 6 أعمال، وكل مرة كنت بتعلم منه حاجة جديدة، كان كريم بعلمه، وبحبه، وبروحه الخفيفة اللي كانت بتملأ المكان طاقة وضحك وحياة”.

وأضاف: “ماكنش بس مخرج شاطر وكبير، كان راجل جدع وابن بلد ويضحكك حتى في أصعب يوم، هتفضل دايمًا جزء من الرحلة اللي أنا ماشي فيها.. ربنا يرحمك ويصبّر كل اللي بيحبوك”.

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

وشهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبدالعزيز.