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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بلانكو لا يعرف جوناس براذرز.. خطيبته سيلينا جوميز كانت على علاقة بواحد منهم

جوناس براذرز وبيني
جوناس براذرز وبيني
شروق سلامة

كشف المنتج الموسيقي الشهير بيني بلانكو، البالغ من العمر 37 عامًا، أنه لم يكن يعرف من هم أعضاء فريق “جوناس براذرز” حتى عام 2019، أي بعد أكثر من عقد من انطلاق شهرتهم. اللافت أن خطيبته الحالية، المغنية والممثلة سيلينا جوميز، كانت على علاقة سابقة بنيك جوناس، أحد أعضاء الفريق، بين عامي 2008 و2010.


 

وخلال مقابلة في حلقة حديثة من بودكاست “Therapuss” الذي يقدمه جيك شين، أشار بلانكو إلى أنه سمع باسم الفريق من قبل، لكنه لم يسمع أيًا من أغانيهم الشهيرة مثل “S.O.S” أو “Year 3000” قبل إصدار أغنية “Sucker” في عام 2019، والتي كانت نقطة تعرفه الفعلية على الفريق. وأوضح قائلاً: “لم أكن قد استمعت إلى أي من أغانيهم من قبل، على الرغم من معرفتي المسبقة باسمهم”.


 

وأضاف بلانكو أنه لم يكن على دراية أيضًا بمسلسل “Wizards of Waverly Place” الذي أدت فيه سيلينا غوميز دور البطولة، ولم يشاهد أي حلقة منه حتى بدأت التحضيرات لمشاركتهما في إعادة إنتاج المسلسل عام 2024، مما دفعه لطلب مشاهدة النسخة الأصلية لفهم طبيعة العمل.


 

تُظهر هذه التصريحات جانبًا طريفًا من علاقة بلانكو وجوميز، حيث يبدو أنه يكتشف الآن أجزاءً من ماضيها الفني والشخصي رغم ارتباطهما العاطفي. كما أنها تبرز الفارق الزمني والثقافي بين بلانكو وبعض الأسماء اللامعة في جيل نجوم ديزني، الذين لمعوا في فترة كان فيها هو منشغلاً بإنتاج الموسيقى بعيدًا عن محتوى تلك القناة.


 

بريانكا شوبرا

أعربت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس عن آرائها بصراحة في بعض أعمال زوجها نيك جوناس المبكرة، وذلك خلال مشاركتها في حلقة جديدة من بودكاست Not Gonna Lie الذي تقدمه كيلي كيلسي، زوجة نجم كرة القدم الأمريكية جيسون كيلسي، بتاريخ 3 يوليو الجاري.


 

في سياق الحديث عن برامج وأفلام ديزني الكلاسيكية، أوضحت بريانكا، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها وزوجها تبادلا جلسات “عرض وسرد” لمسيرتهما الفنية بعد الزواج، قائلة:

“لم نكن نعرف الكثير عن مسيرة كل منّا قبل أن نلتقي. كنا نعرف بعضنا بالاسم فقط. طبعًا كنت أعرف جوناس براذرز، لكننا من جيلين مختلفين”.



 

Therapuss بيني بلانكو جوناس براذرز Sucker

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