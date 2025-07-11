كريس جينر تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها الـ13: لا أصدق أنكِ أصبحتِ مراهقة رسميا

شاركت كريس جينر (69 عامًا) مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام احتفالًا بعيد ميلاد حفيدتها بينيلوب ديسك، ابنة كورتني كارداشيان باركر وسكوت ديسك.

وكتبت كريس في تعليقها المؤثر:

“حفيدتي الجميلة بينيلوب أصبحت مراهقة رسميًا!! لا أصدق أنكِ تبلغين الثالثة عشرة اليوم!، أنتِ فتاة ذكية، قوية، واثقة، طيبة، ممتعة، ومذهلة…أنتِ أفضل ابنة، أخت، حفيدة، صديقة، ابنة أخ، وابنة عم، وتُشعرينا جميعًا بالفخر كل يوم”.





وأكملت: “لديكِ بالفعل ذوق رائع وروح مبدعة. أن أشاهدك تكبرين وتصبحين هذه الفتاة المذهلة هو من أعظم نِعم حياتي. وكوني جدتكِ هو هدية أعتز بها كل يوم. العالم بين يديكِ يا حبيبتي ، وأحبك فوق ما تعبّر عنه الكلمات”.

وعلقت كورتني في التعليقات قائلة: “فتاتي الصغيرة أصبحت ١٣”.

يُذكر أن كورتني تشارك ابنتها بينيلوب، وابنيها ميسون (15 عامًا)، وريجن (10 أعوام)، مع والدهم سكوت ديسك، وهي أيضًا أم لطفلها الصغير روكي ثيرتين من زوجها الحالي ترافيس باركر.





ومن اللحظات العاطفية التي وثقتها كورتني مؤخرًا، بكاؤها بعد تخرج بينيلوب من الصف السادس في يونيو الماضي، وعلّقت على الصورة التي التقطتها لها بينيلوب: “أنا أبكي لأن طفلتي أنهت الصف السادس، وكانت هي تلتقط لي الصور”.

أظهرت بينيلوب موهبتها في التصوير مرارًا، حيث علّق المتابعون بإعجاب على صور التقطتها لوالدتها كورتني على الشاطئ، قائلين: “لديها ذوق وأسلوب وعين فنية”.





تغير مفاجئ

أثارت كريس جينر، والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأخير في باريس خلال حفل توديع عزوبية لورين سانشيز، حيث بدت بملامح شابة ومختلفة بشكل ملحوظ عن إطلالاتها السابقة.





وفي ظل تصاعد التكهنات بشأن السبب وراء هذا التغيير اللافت، أكد موقع “بيبول” أن كريس خضعت لعدد من الإجراءات التجميلية على يد جراح التجميل الشهير الدكتور ستيفن ليفين، الذي يدير عيادته في منطقة بارك أفنيو بمدينة نيويورك.