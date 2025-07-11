قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يعود إلى تل أبيب من واشنطن.. تقدم في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة
هل يجوز إنهاء المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟..الأزهر يجيب
وزير الري يُطلق ورشة عمل لتحديث "كود الري والصرف" ليواكب المتغيرات المائية
عاجل.. الآن الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات لعام 2025
موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة
هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز
البترول تعلن اكتشاف ذهب وفضة بتركيزات غير مسبوقة تحت رمال الصحراء الشرقية
ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب حريق بالقرب من فندق شهير بالزمالك
لخريجي الإعدادية.. فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج حتى 20 يوليو
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39
رئيس الأركان الإسرائيلي: حادث غوش عتصيون خطير.. والجيش منع هجوما أكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Benny Blanco يعترف: لا أقدر على تذكر أغاني

Benny Blanco
Benny Blanco
شروق سلامة

فاجأ المنتج الموسيقي الشهير Benny Blanco الجمهور باعترافه الطريف خلال ظهوره في حلقة 10 يوليو من بودكاست Therapuss، حيث قال إنه أحيانًا يستخدم تطبيق Shazam – المعروف بالتعرف على الأغاني – ليكتشف أن الأغنية “اللي شغالة في المكان هي أغنيته هو!”.


 

قال Blanco (37 سنة): “أكون قاعد في مطعم وأسمع أغنية وأقول: ياااه دي جامدة! وأروح مشغّل Shazam… ويطلع إنها من شغلي أنا”.

وعن السبب؟ ببساطة رد: “أنا كبير ومبقتش فاكر حاجة.. عملت مئات الأغاني اللي نزلت، ونسيت مين عملت إيه!”.

Blanco بدأ مسيرته الكبيرة مع Britney Spears على أغنية “Circus”، ومن وقتها تعاون مع نجوم عالميين زي:


 

  • Kesha – “TiK ToK”
  • Katy Perry – “Teenage Dream”
  • Rihanna – “Diamonds”
  • Ed Sheeran – “Happier”


 


 

ومن أبرز ما يميز مسيرته مؤخرًا هو تعاونه الفني والشخصي مع خطيبته Selena Gomez، حيث أطلقا معًا ألبوم I Said I Love You First في مارس 2025، والذي يعكس الكثير من مشاعرهما وقصتهما.

في نفس الحلقة من Therapuss، أشار Blanco إلى أن الزواج لسه مش على الجدول بسبب ضغط الشغل، وقال:

“اتخطبنا وبعدين صورنا فيديوهات، وبعدين كانت الأجازات، وبعدين بدأنا الحملات الترويجية… سيلينا راحت تصور Only Murders وأنا بدأت أشتغل على كتاب.”

سيلينا 
 

 

كشفت النجمة سيلينا جوميز، بطريقة مرحة، عن مدى تعلق شقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي بالمغنية العالمية تايلور سويفت، التي تُعد أيضًا صديقة مقرّبة لغوميز منذ سنوات.


 وفي منشور على خاصية القصص على إنستغرام يوم الخميس 12 يونيو، نشرت غوميز (32 عامًا) مقطع فيديو لغرايسي، البالغة من العمر 12 عامًا، وهي تتابع أحد فيديوهات تايلور سويفت الموسيقية، وعلّقت عليه قائلة: “عندما تحب العمّة تايلور أكثر مني!”

Benny Blanco Therapuss Shazam

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

وسام ابو علي

مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

ترشيحاتنا

أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف

عالم أزهري: الهجرة النبوية لم تكن هروبًا بل تكليف إلهي ومنهج رباني

صورة أرشيفية

خبير: الضبعة النووية نقلة نوعية في قطاع الكهرباء ودعم لأمن مصر القومي

لبنان

لبنان يحتفل بافتتاح مهرجان بيت الدين في أجواء تاريخية ساحرة

بالصور

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد