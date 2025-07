Benny Blanco يعترف: لا أقدر على تذكر أغاني

7/11/2025 11:00:00 AM

الجمعة 11/يوليو/2025 - 11:00 ص 7/11/2025 11:00:00 AM

فاجأ المنتج الموسيقي الشهير Benny Blanco الجمهور باعترافه الطريف خلال ظهوره في حلقة 10 يوليو من بودكاست Therapuss، حيث قال إنه أحيانًا يستخدم تطبيق Shazam – المعروف بالتعرف على الأغاني – ليكتشف أن الأغنية “اللي شغالة في المكان هي أغنيته هو!”.





قال Blanco (37 سنة): “أكون قاعد في مطعم وأسمع أغنية وأقول: ياااه دي جامدة! وأروح مشغّل Shazam… ويطلع إنها من شغلي أنا”.

وعن السبب؟ ببساطة رد: “أنا كبير ومبقتش فاكر حاجة.. عملت مئات الأغاني اللي نزلت، ونسيت مين عملت إيه!”.

Blanco بدأ مسيرته الكبيرة مع Britney Spears على أغنية “Circus”، ومن وقتها تعاون مع نجوم عالميين زي:





Kesha – “TiK ToK”

Katy Perry – “Teenage Dream”

Rihanna – “Diamonds”

Ed Sheeran – “Happier”









ومن أبرز ما يميز مسيرته مؤخرًا هو تعاونه الفني والشخصي مع خطيبته Selena Gomez، حيث أطلقا معًا ألبوم I Said I Love You First في مارس 2025، والذي يعكس الكثير من مشاعرهما وقصتهما.

في نفس الحلقة من Therapuss، أشار Blanco إلى أن الزواج لسه مش على الجدول بسبب ضغط الشغل، وقال:

“اتخطبنا وبعدين صورنا فيديوهات، وبعدين كانت الأجازات، وبعدين بدأنا الحملات الترويجية… سيلينا راحت تصور Only Murders وأنا بدأت أشتغل على كتاب.”

سيلينا



كشفت النجمة سيلينا جوميز، بطريقة مرحة، عن مدى تعلق شقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي بالمغنية العالمية تايلور سويفت، التي تُعد أيضًا صديقة مقرّبة لغوميز منذ سنوات.



وفي منشور على خاصية القصص على إنستغرام يوم الخميس 12 يونيو، نشرت غوميز (32 عامًا) مقطع فيديو لغرايسي، البالغة من العمر 12 عامًا، وهي تتابع أحد فيديوهات تايلور سويفت الموسيقية، وعلّقت عليه قائلة: “عندما تحب العمّة تايلور أكثر مني!”