Justin Bieber يطلق ألبومه السابع Swag اليوم

يستعد النجم العالمي جاستن بيبر لإطلاق ألبومه السابع المفاجئ يوم الجمعة، بحسب ما أكده مصدر حصري لمجلة PEOPLE، مشيرًا إلى أن الألبوم يحمل طابعًا مختلفًا كليًا عن أعماله السابقة.

الألبوم، والذي من المتوقع أن يحمل عنوان “Swag” وفقًا لتقارير TMZ، سيكون أول إصدار له منذ ألبومه الأخير Justice في عام 2021. وتقول المصادر إن الألبوم سيُطرح من خلال شركة Def Jam، ويشهد تغيّرًا ملحوظًا في الأسلوب الموسيقي.





ويكشف المصدر:

“الألبوم داكن أكثر، أكثر عُريًا من حيث المشاعر، وأقل تلميعًا… لكنه ليس كئيبًا على الإطلاق”.

“المعجبين على موعد مع تغيير في النوع الموسيقي، والمحتوى أعمق بكثير”.

من أبرز ما أثّر في صياغة هذا العمل هو دخوله عالم الأبوة مؤخرًا، حيث قال المصدر إن ابنه “جاك بلوز”، البالغ من العمر 10 أشهر، كان مصدر إلهام كبير في كتابة الألبوم.

انتشرت إعلانات ضخمة في أيسلندا ولوس أنجلوس خلال الأسبوع الجاري تحمل صورة بيبر وكلمة “Swag”، ما زاد من الترقب بين الجمهور. كما نشر بيبر فيديو من تايمز سكوير يظهر قائمة بالأغاني المتوقعة، ومنها:





Daisies

Dadz Love

Therapy Session

Zuma House

وكان بيبر قد شارك متابعيه صورًا لابنه جاك في الاستوديو، حيث بدا الطفل محاطًا بالأجواء الإبداعية والموسيقيين بينما كان بيبر يبتسم له.





مصادر أخرى أفادت بأن بيبر قضى الفترة الأخيرة في تسجيل الألبوم داخل استوديو خاص في فندق Eleven Deplar Farm في أيسلندا، حيث وجد بيئة مثالية للإبداع بعيدًا عن أي إزعاج.





الألبوم المنتظر يتضمن تعاونات مع أسماء لامعة مثل Gunna، Sexxy Red، وCash Cobain. ومن المتوقع أن يشهد عودة قوية ومغايرة تمامًا للفنان الذي بدأ مشواره بأغنية “Baby”.



