قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كسوف القرن.. الأقصر تغرق في الظلام والشمس تختفي من السماء
التخلي عنها بعد 20 عاما.. قصة خلع الأحذية في هذه المطارات
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف
المقرر الأممي المعني بالفقر: حكومة نتنياهو جعلت الحياة في غزة مستحيلة
حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو
شقق بمقدم 50 ألف جنيه بسكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
من كوالالمبور .. روبيو: التواصل مع الصين ضرورة استراتيجية لتفادي التصعيد
خطة متكاملة وانطلاقة قوية.. الزمالك يبدأ مشروع فيريرا بـ5 تعاقدات مؤثرة
استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمارات بين مصر والصين | تفاصيل
للعاملين الدولة.. متى يتم محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين؟
إذاعة جيش الاحتلال: 890 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة
موعد إعلان أسماء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت المجهر.. لاعبو الزمالك في أول اختبار أمام فيريرا

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام فريق أورانج، على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ تعد الظهور الأول للمدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لأيمن الرمادي، ويسعى من خلالها لتكوين انطباع أولي عن مستوى لاعبيه، وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر المتاحة له في مراكز مختلفة.

وتهدف المواجهة إلى الوقوف على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، وتحديد مدى جاهزيتهم للانضمام إلى التشكيل الأساسي خلال الموسم المقبل، ضمن خطة متكاملة للجهاز الفني لخوض عدة مباريات ودية تحضيرية في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قرر الجهاز الفني بقيادة فيريرا الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية التي يجري الاتفاق عليها حاليًا، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

وكان فريق الزمالك قد بدأ فترة الإعداد يوم الأحد الماضي، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، وسط تركيز كبير على الجانب البدني والفني، لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

يانيك فيريرا الزمالك نادي الزمالك أيمن الرمادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة

الأهلي

الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد