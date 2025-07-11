تحت المجهر.. لاعبو الزمالك في أول اختبار أمام فيريرا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام فريق أورانج، على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، إذ تعد الظهور الأول للمدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لأيمن الرمادي، ويسعى من خلالها لتكوين انطباع أولي عن مستوى لاعبيه، وتجربة أكبر عدد ممكن من العناصر المتاحة له في مراكز مختلفة.

وتهدف المواجهة إلى الوقوف على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، وتحديد مدى جاهزيتهم للانضمام إلى التشكيل الأساسي خلال الموسم المقبل، ضمن خطة متكاملة للجهاز الفني لخوض عدة مباريات ودية تحضيرية في الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، قرر الجهاز الفني بقيادة فيريرا الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية التي يجري الاتفاق عليها حاليًا، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

وكان فريق الزمالك قد بدأ فترة الإعداد يوم الأحد الماضي، تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، وسط تركيز كبير على الجانب البدني والفني، لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.