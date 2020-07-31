ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟





iphone 1 1 ؟ والذى جاء بعدة تحسينات جعلته الصفقة الرابحة لمن يرغب فى شراء هاتف آيفون جديد، ولكن يبقي السؤال المحير للملايين حول العالم، ما هو افضل لون لشراء هاتف





iphone 11، الذى انتشر بصورة فاقت توقعات الجميع ليدخل قائمة مبيعًا فى تاريخ آيفون. وبحسب موقع فون آرينا التقني، نستعرض الطريقة الأمثل لاختيار أفضل لون لهاالأكثر





وقبل إختيار اللون الفضل، عليك أولًا معرفة الـ 6 ألوان التى يتوافر بها iphone 11، وهى الأحمر، الأبيض، الأصفر، الأسود، الأخضر الفاتح، و الأرجواني، وللعلم فجميع الوان الهاتف مميزة، إلا أن إختيار اللوم سيكون حسب طبيعة صاحبه.









1- الأخضر الفاتح و الأرجواني لمحبي إبهار العين

سيكون أفضل حيارين لهذه الفئة من أصحاب آيفون 11 هما لوني الأخضر الفاتح و الأرجواني، حيث يداعب اللونان العين بإستمرار بمجرد النظر إلى هاتفك، كما أن اللونان مستخلصان تمامًا من الطبيعة.





2- الأبيض و الأسود لأ صحاب الذوق الكلاسيكي

بمجرد التحدث عن الكلاسيكية سيأتى فى ذهنك لوني الأبيض و الأسود، فهما أكثر الهواتف شهرة بين الهواتف الذكية، نظرًا لأنهما الخياران الأقدم لشركات الهواتف الذكية، قبل أن تظهر الألوان المستحدثة فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لأنهما أفضل لونين يليق بهما ممعظم ألوان الأغطية "الجرابات".





3- الأحمر للشخص النبيل

لك أن تعرف أن الإصدار الأحمر من هواتف آيفون يخصص جزء من أرباحه لعلاج مرضي فيروس المناعة المكتسب الإيدز، وأيضًا لأبحاث علاج السرطانات، و مؤخرًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلي أنه يضفي مزيدًا من الأناقة والتميز للهاتف عكس باقي الألوان.





4- الأصفر لأنه رخيص

للأسف هو اللون صاحب الترتيب الأخير، لأن الخبراء يصفونه بالرخيص منذ ظهوره لأول مرة مع هاتف iphone 5c فى عام 2013، وكان وقتها يوصف بأنه الآيفون الأرخص، وارتبطت هذه التسمية بهذا اللون حتى هذه اللحزة، رغم مشاركة أكثر من لون لنفس الأمر معه، أما إذا كان الأصفر هو لونك الأفضل قم باختياره دون الالتفات لذلك.