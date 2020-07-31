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تكنولوجيا

ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:01 م
ما هو افضل لون لشراء
ما هو افضل لون لشراء هاتف iphone 11 ؟
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كريم جمال
منذ ظهور فئة الـ X الملونة من هاتف آيفون الأشهر فى العالم تحديدًا فى عام 2018 عندما ظهر iphone XR بألوانه المتعددة واستطاع حصد أكبر عدد ممكن من المبيعات، لتستكمل شركة آبل الأمريكية هذا النجاح الهام الماضي بإطلاق أحدث هواتفها الذكية iphone 11 بـ 6 ألوان مختلفة.

والذى جاء بعدة تحسينات جعلته الصفقة الرابحة لمن يرغب فى شراء هاتف آيفون جديد، ولكن يبقي السؤال المحير للملايين حول العالم، ما هو افضل لون لشراء هاتف iphone 11 ؟

وبحسب موقع فون آرينا التقني، نستعرض الطريقة الأمثل لاختيار أفضل لون لها iphone 11، الذى انتشر بصورة فاقت توقعات الجميع ليدخل قائمة الأكثر مبيعًا فى تاريخ آيفون.

وقبل إختيار اللون الفضل، عليك أولًا معرفة الـ 6 ألوان التى يتوافر بها iphone 11، وهى الأحمر، الأبيض، الأصفر، الأسود، الأخضر الفاتح، و الأرجواني، وللعلم فجميع الوان الهاتف مميزة، إلا أن إختيار اللوم سيكون حسب طبيعة صاحبه.

Which iPhone 11 color should you get?

1- الأخضر الفاتح و الأرجواني لمحبي إبهار العين
سيكون أفضل حيارين لهذه الفئة من أصحاب آيفون 11 هما لوني الأخضر الفاتح و الأرجواني، حيث يداعب اللونان العين بإستمرار بمجرد النظر إلى هاتفك، كما أن اللونان مستخلصان تمامًا من الطبيعة.

2- الأبيض و الأسود لأصحاب الذوق الكلاسيكي
بمجرد التحدث عن الكلاسيكية سيأتى فى ذهنك لوني الأبيض و الأسود، فهما أكثر الهواتف شهرة بين الهواتف الذكية، نظرًا لأنهما الخياران الأقدم لشركات الهواتف الذكية، قبل أن تظهر الألوان المستحدثة فى السنوات الأخيرة، بالإضافة لأنهما أفضل لونين يليق بهما ممعظم ألوان الأغطية "الجرابات".

3- الأحمر للشخص النبيل
لك أن تعرف أن الإصدار الأحمر من هواتف آيفون يخصص جزء من أرباحه لعلاج مرضي فيروس المناعة المكتسب الإيدز، وأيضًا لأبحاث علاج السرطانات، و مؤخرًا لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، بالإضافة إلي أنه يضفي مزيدًا من الأناقة والتميز للهاتف عكس باقي الألوان. 

4- الأصفر لأنه رخيص
للأسف هو اللون صاحب الترتيب الأخير، لأن الخبراء يصفونه بالرخيص منذ ظهوره لأول مرة مع هاتف iphone 5c فى عام 2013، وكان وقتها يوصف بأنه الآيفون الأرخص، وارتبطت هذه التسمية بهذا اللون حتى هذه اللحزة، رغم مشاركة أكثر من لون لنفس الأمر معه، أما إذا كان الأصفر هو لونك الأفضل قم باختياره دون الالتفات لذلك.
ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟
ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟
ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟
ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟
ما هو أفضل لون لشراء هاتف iphone 11؟
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