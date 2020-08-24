أفضل 3 هواتف رائدة Flasghip في الكاميرا.. الأول مفاجأة.. صور





Huawei P40 Pro و ورغم تفوق الهواتف الثلاثة Xiaomi Mi 10 Ultra Oppo Find X2 Pro ، في الكاميرات إلا أنها تتمتع بإمكانات عالية أيضا في قدرات المعالجات، والبطارية، والأداء بشكل عام بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة، ولكن أثبتت بدرجة كافية تفوقها في التقاط صور بنفس جودة الكاميرات إضافة إلى التحكم في السطوع، والإضاءة الليلية، وغيرها من الإمكانات، ونعرض فيما يلى قدرات هذه الهواتف، والصور التى تم التقاطها بهذه الهواتف.









1- هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra





مواصفات كاميرا هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra





ويحتوى الهاتف على 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 12 ميجابيكسل.





أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ، ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية.

صور تم التقاطها بهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra





شاشة هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

وجاء هاتف Mi 10 Ultra يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز.





معالج هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

ويتميز هاتف Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية ب 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير.





بطارية هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

وتأتى بطارية هاتف Mi 10 Ultra ب 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.





سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra

ويبدأ سعر هاتف هاتف Mi 10 Ultra لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى.





2-هاتف Huawei P40 Pro









مواصفات كاميرا هاتف Huawei P40 Pro





يحتوى هاتف Huawei P40 Pro على كاميرا أساسية ب50 ميجا بيكسل، ومستشعر بقياس 1/1.28 ، مع كاميرا بدقة 40 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، وكاميرا 12 ميجا بيكسل بعدسة telephoto ، وأخيرا كاميرا بمستشعر للعمق بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D .





وتتميز كاميرا telephoto بقدرتها على التكبير حتى 5x optical zoom و كذلك 10x hybrid zoom بالإضافة إلى 50x digital zoom

- تمتع كاميرا هاتف Huawei P40 Pro بتقنيات الذكاء الاصطناعى .

تحتوي هواتف هواوى Huawei P40 Pro على خاصية HUAWEI Golden Snap ، وهي ميزة جديدة في معرض الصور تختار أفضل لقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الإضافة إلى أن مهارات التصوير تتضمن تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري.





صور تم التقاطها بهاتف HUAWEI P40 Pro









شاشة هاتف HUAWEI P40 Pro









وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪.

بطارية هاتف HUAWEI P40 Pro





وبطارية هواوي P40 Pro بسعة 4,200 مللي أمبير في الساعة، والتى تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 وات، وإلى جانب دعم ميزات الشحن اللاسلكي، يمكن استخدام ميزة الشحن السلكي باستطاعة 40 واط.





معالج هاتف HUAWEI P40 Pro

يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro بمعالج Kirin 990 5G الذي يوفر اتصالًا قويًّا لشبكة الجيل الخامس، مع دعم شامل لشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى أداء الذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.





سعر هاتف HUAWEI P40 Pro

ويبلغ سعر هاتف HUAWEI P40 Pro حوالى 16 ألف جنيه مصرى، ويتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro بعدة ألوان هى الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.





هاتف Oppo Find X2 Pro





كاميرا هاتف Oppo Find X2 Pro





ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED.





صور تم التقاطها هاتف Oppo Find X2 Pro









شاشة هاتف Oppo Find X2 Pro

يأتى Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





معالج وبطارية هاتف Oppo Find X2 Pro

يمتلك Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، كمايعمل الهاتف بنظام Android 10.0 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط.

سعر هاتف Oppo Find X2 Pro

يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري.



