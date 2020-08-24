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تكنولوجيا

أفضل 3 هواتف رائدة Flasghip في الكاميرا.. الأول مفاجأة.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:01 م
أفضل 3 هواتف فلاج
أفضل 3 هواتف فلاج شيب في الكاميرا
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ندى على
يعتبر DXOMARK أهم مؤشر في العالم لتقييم أفضل كاميرات الهواتف، وتصدرت على المؤشر 3 هواتف من فئة فلاج شيب، كأفضل 3 هواتف في الكاميرا للعام الحالى، وكان هاتف Huawei P40 Pro  من هواوى، هو أفضل هاتف فلاج شيب بكاميرا، ولكن بعد إطلاق شركة شاومى لهاتفها Xiaomi Mi 10 Ultra، أصبح في الصدارة ، كما تفوق على هاتف Oppo Find X2 Pro من شك أوبو. 

ورغم تفوق الهواتف الثلاثة Xiaomi Mi 10 Ultra وHuawei P40 Pro و Oppo Find X2 Pro ، في الكاميرات إلا أنها تتمتع بإمكانات عالية أيضا في قدرات المعالجات، والبطارية، والأداء بشكل عام بالإضافة إلى معدل تحديث الشاشة، ولكن أثبتت بدرجة كافية تفوقها في التقاط صور بنفس جودة الكاميرات إضافة إلى التحكم في السطوع، والإضاءة الليلية، وغيرها من الإمكانات، ونعرض فيما يلى قدرات هذه الهواتف، والصور التى تم التقاطها بهذه الهواتف. 


1- هاتف  Xiaomi Mi 10 Ultra 
Xiaomi Mi 10 Ultra tipped for greatness ahead of launch ...

مواصفات كاميرا هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra  
Clearest visuals showing the back of Xiaomi Mi 10 Ultra

ويحتوى الهاتف على  3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة كاميرا من نوع  telephoto بدقة 12 ميجابيكسل. 

أما كاميرا السيلفى هاتف Mi 10 Ultra فبدقة 20 ميجابيكسل، وزووم 2x optical zoom ، ويتميز الهاتف بسرعة تسجيل الفيديو ب 8K في الثانية. 
صور تم التقاطها بهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra 
Представили Xiaomi Mi 10 Ultra: дорогой флагман с зарядкой 120 Вт ...小米10至尊纪念版摄像头评测- DXOMARK小米10至尊纪念版摄像头评测- DXOMARK
小米10至尊纪念版摄像头评测- DXOMARK小米10至尊纪念版摄像头评测- DXOMARK  

شاشة هاتف  Xiaomi Mi 10 Ultra  
Xiaomi Mi 10 Pro 5G Specifications, price and features - مواصفات تيك
وجاء هاتف Mi 10 Ultra يأتى بشاشة بحواف منحنية من نوع OLED و بقياس 6.67 بوصة، وبجودة  +FHD، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز. 

معالج هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra 
ويتميز هاتف  Mi 10 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، و ثلاث نسخ من الذاكرة الداخلية ب 128 و 256 و 512 جيجا بايت ، مع ذاكرة عشوائية ب 8 و 12 و 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير. 

بطارية هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra 
وتأتى بطارية هاتف  Mi 10 Ultra ب 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط  يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.

سعر هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra 
ويبدأ سعر هاتف هاتف  Mi 10 Ultra  لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى. 

2-هاتف Huawei P40 Pro
 Huawei P40 Pro camera review - DXOMARK


مواصفات كاميرا  هاتف Huawei P40 Pro 
HUAWEI P40 Pro 5G | HUAWEI مصر

يحتوى هاتف Huawei P40 Pro على كاميرا أساسية ب50 ميجا بيكسل، ومستشعر بقياس  1/1.28 ، مع كاميرا بدقة 40 ميجا بيكسل بزاوية واسعة، وكاميرا 12 ميجا بيكسل بعدسة telephoto ، وأخيرا كاميرا بمستشعر للعمق  بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D . 

وتتميز كاميرا telephoto بقدرتها على التكبير حتى  5x optical zoom   و كذلك 10x hybrid zoom بالإضافة إلى  50x digital zoom 
- تمتع كاميرا هاتف Huawei P40 Pro بتقنيات الذكاء الاصطناعى . 
تحتوي هواتف هواوى  Huawei P40 Pro على خاصية HUAWEI Golden Snap ، وهي ميزة جديدة في معرض الصور تختار أفضل لقطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الإضافة إلى أن مهارات التصوير تتضمن  تسجيل الفيديو بدقة 4K ، وتدعم تقنية Super Steady Telephoto Video التي تعزز قدرات تقنية التثبيت البصري. 

صور تم التقاطها بهاتف HUAWEI P40 Pro

DXOMark chấm Huawei P40 Pro 128 điểm chụp ảnh: Camera phone top 1 ...Huawei P40 Pro – новый король DxOMark 华为P40 Pro 摄像头评测- DXOMARK
华为P40 Pro 摄像头评测- DXOMARK

شاشة هاتف HUAWEI P40 Pro

Huawei P40 و P40 Pro و P40 Pro PE: يعرض جديدًا بجميع الألوان

وتأتي الشاشة من نوع OLED بقياس 6.58 بوصة، تبلغ دقتها 2640×1200 بكسل ومعدل تحديث عال قدره 90 هرتز، ويمتاز الهاتف أيضا بوجود حساس البصمة داخل الشاشة بنسبة أكبر 30٪.
بطارية هاتف  HUAWEI P40 Pro  

وبطارية هواوي P40 Pro بسعة 4,200 مللي أمبير في الساعة، والتى تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 وات، وإلى جانب دعم ميزات الشحن اللاسلكي، يمكن استخدام ميزة الشحن السلكي باستطاعة 40 واط. 

معالج هاتف HUAWEI P40 Pro   
يعمل هاتف HUAWEI P40 Pro بمعالج Kirin 990 5G الذي يوفر اتصالًا قويًّا لشبكة الجيل الخامس، مع دعم شامل لشبكة الجيل الخامس، بالإضافة إلى أداء الذكاء الاصطناعي القوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة. 

سعر هاتف HUAWEI P40 Pro
ويبلغ سعر  هاتف HUAWEI P40 Pro  حوالى 16 ألف جنيه مصرى، ويتوفر هاتف  HUAWEI P40 Pro بعدة ألوان هى  الأسود، والأبيض، والفضي، والذهبي.

هاتف  Oppo Find X2 Pro 
OPPO Find X2 Pro - Full Specifications, Price, and Review.

كاميرا هاتف  Oppo Find X2 Pro 
Oppo Find X2 Pro Review: Oppo Finds the Sweet Spot | Digital Trends

ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 Pro كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 48 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وفلاش مزدوج من نوع LED. 

صور تم التقاطها هاتف  Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro คว้าอันดับ 1 ในการทดสอบประสิทธิภาพกล้อง จาก ...Oppo Find X2 Pro 摄像头评测- DXOMARKOppo Find X2 Pro 摄像头评测- DXOMARK
Oppo Find X2 Pro 摄像头评测- DXOMARKКамерофон Oppo Find 2X Pro занял первое место в рейтинге DxOMark ...

شاشة هاتف  Oppo Find X2 Pro
 
Oppo Find X2 Pro pictures, official photos
يأتى Oppo Find X2 Pro بشاشة كاملة 6.7 بوصة من نوع AMOLED بتقنية عرض 120 هرتز، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية فى أعلى اليسار يظهر فقط وقت التصوير، مع طبقة Corning Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوس والكسور، ومعالج لتحمل الماء والغبار، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها. 

معالج وبطارية هاتف Oppo Find X2 Pro 
يمتلك Oppo Find X2 Pro معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت، و12 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى، كمايعمل الهاتف بنظام Android 10.0 كما سيدعم تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4260 ميللى أمبير، بفتحة شحن من نوع Type-C تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 واط. 
 
سعر هاتف Oppo Find X2 Pro
يتوفر هاتف Oppo Find X2 Pro فى لونين هما الأسود والبرتقالى، مقابل 1100 دولار أمريكى لأقل نسخة، أى ما يعادل حوالى575. 17جنيه مصري. 

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