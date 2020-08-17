شاهد.. بعد اختياره الأفضل في الكاميرا.. أفضل صور تم التقاطها بهاتف Mi 10 Ultra

أطلقت شركة شاومى الصينية، منذ أيام هاتفها الرائد Mi 10 Ultra ، من فئة هواتف الفلاج شيب، والذى فاز بأفضل هاتف في الكاميرا على مؤشر تقييم الهواتف DXOMARK لإمكاناته الخارقة فى إخراج صور فائقة الجودة.









وبحسب موقع DXOMARK فإن هاتف Mi 10 Ultra يتميز ب 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة 1/1.32 ، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 1/2.56 ، والثالثة كاميرا من نوع telephoto بدقة 2 وتصل حتى 48 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 1/2 .













أما كاميرا سيلفى هاتف Mi 10 Ultra فتأتى بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة 1/2.8 ، وبزووم f/2.2، ويتميز الهاتف بفلاش مزدوج LED ، وتتمتع الكاميرا بقدات لتسجيل الفيديو بقدرة 8K بجودة 4320 بيكسل.





كما أن بطارية هاتف Mi 10 Ultra تأتى بقدرة 4.500 مللى أمبير، مع شاحن بقدرة 120 واط يستطيع شحن البطارية في 20 دقيقة، وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع اللاسلكى التى تصل ل 50 واط.









ويحتوى هاتف Mi 10 Ultra على معالج من نوع Snapdragon 865 ، ويبلغ سعر الهاتف لأصغر نسخة 128 / 8 جيجا بايت ب 760 دولار أمريكى أى ما يعادل 145 . 12 ألف جنيه مصرى.