بعد إطلاقه.. مميزات أول تلفزيون في العالم بشاشة شفافة من شاومى

منذ عدة أيام، أطلقت شركة شاومى الصينية، تليفزيون Mi TV LUX وهو أول تليفزيون ذكى بشاشة شفافة في العالم، حيث تبدو الصور الظاهرة على التليفزيون وكأنها تطفو في الهواء.





وبحسب موقع Dezeen فإن شاشة تليفزيون Mi TV LUX هي شاشة شفافة من الحافة إلى الحافة الأخرى، وهو الأمر الذى يجعل المشاهدين يرون الجانب الآخر، حيث تتميز شاشة التليفزيون بأنها من نوع OLED.









ويأتى تليفزيون Mi TV LUX بشاشة 55 بوصة، مع عرض فائق النحافة يبلغ حوالى 5.7 ملم، وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون التقليدية تتطلب لوحة خلفية لاحتواء وحدات المعالجة الخاصة بها ، فإن هذه العناصر مدمجة في الحامل الأساسي لتليفزيون Mi TV LUX.





وعلى عكس إضاءة LED العادية في أجهزة التلفزيون ، والتي تُستخدم لإضاءة شاشة LCD ، فإن وحدات البكسل الموجودة في تلفزيون OLED ذاتية الإضاءة ، مما يلغي الحاجة إلى الإضاءة الخلفية.





ويعتبر تلفزيون Mi TV LUX هو أول تلفزيون في العالم بشاشة OLED شفافة، ويصدر بتكلفة 5500 جنيه استرلينى، وهو سعر مرتفع للغاية و يعادل حوالى 640 . 114 ألف جنيه مصرى.