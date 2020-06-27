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تكنولوجيا

تبدأ طرحه بالهند.. وان بلس تعلن عن إصدار تليفزيون ذكى بشاشة أنحف من هاتف OnePlus 8

السبت 27/يونيو/2020 - 05:00 م
وان بلس ستصدر تليفزيون
وان بلس ستصدر تليفزيون ذكى بشاشة أنحف من هاتف OnePlus 8
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ندى على
أعلن الرئيس التنفيذى لشركة وان بلس الصينية، Pete Lau، أن الشركة ستصدر تليفزيون ذكى، بشاشة فائقة النحافة، حيث ستكون أرق من شاشة هاتف OnePlus 8، الذى صدر مؤخرا. 

وبحسب موقع Android Central التقنى فإن الشركة تعمل على معايير مختلفة تماما عن أى شركة في إصدار تليفزيونها الذكى، حيث سيتميز التليفزيون بشاشة سمكها 6.9 ملى، وهو أنحف من هاتف OnePlus 8 ، الأمر الذى يجعل الشركة تدخل في منافسة مع شركات كبرى متخصصة في صناعة التليفزيونات الذكية.


ومن المقرر أن تصدر شركة وان بلس تليفزيونها الذكى الجديد بسعر متوسط، حيث سيبلغ 265 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 4275 جنيه مصرى، كما سيكون أول طرح للتليفزيون في السوق الهندية. 

وسيتميز تليفزيون وان بلس الذكى بمكبرات صوت يتم تدويرها بزاوية 90 درجة ، كما يستخدم التلفزيون تقنيات خاصة بالصوت لإصدار جودة أصوات عميقة بنسبة 50٪.

ومن المحتمل أن يكون تليفزيون وان بلس الذكى بشاشة حوالى 55 بوصة، وبتقنية LED ، وبجودة  4K Ultra HD، كما سيعمل بنظام تشغيل أندرويد، وبذاكرة داخلية تصل ل 16 جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 2 جيجا بايت رام.
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