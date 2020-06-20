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تكنولوجيا

OnePlus Z 5G يصدر بسعر أرخص من iPhone SE.. تعرف على المواصفات .. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 م
هاتف OnePlus Z 5G
هاتف OnePlus Z 5G سيصدر بسعر أرخص من iPhone SE
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، ستصدر هاتفها الجديد للفئة المتوسطة OnePlus Z 5G في 10 يوليو القادم، كما أن الهاتف سيصدر بسعر رخيص أقل من سعر هاتف آيفون iPhone SE الذى صدر مؤخرًا، والذى يعتبر أرخص هاتف آيفون حديث. 

وبحسب موقع   Android Headlines فإن هاتف OnePlus Z 5G سيصدر بسعر 299 دولارًا أمريكياً أى ما يعادل حوالى 4830 ألف جنيه مصرى، وذلك طبقا لتصريح بعض مسئولى الشركة. 


ومن المفترض أن هاتف OnePlus Z 5G سينافس سعر هاتف iPhone SE في فئة الهواتف المتوسطة حيث إن iPhone SE قد صدر منذ عدة أسابيع بسعر 399 دولارًا أمريكياً أى مايعادل حوالى 6450 ألف جنيه مصرى، وذلك لأقل نسخة من المساحة الداخلية وهى نسخة 64 جيجابايت. 

وستكون شاشة هاتف OnePlus Z 5G بقياس 6.4 بوصة وبمعدل تحديث شاشة 90 هرتز فى الثانية، من نوع OLED ، وسيدعم تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

وسيحتوى هاتف OnePlus Z 5G على معالج من نوع Snapdragon 765G SoC، للفئة المتوسطة، وبطارية 4000 مللى أمبير. 

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