بعد ريلمى.. أوبو تكشف عن شاشة تليفزيون ذكي

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، من خلال موقعها الرسمى، أنها ستقوم بإصدار شاشة تليفزيون ذكى، بعد إطلاق شركتها ريلمى تليفزيونها الذكى منذ أيام، وأيضا على غرار شركات الهواتف الأخرى مثل هواوى و شاومى وهونر وغيرها.





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن شركة أوبو قررت إصدار شاشة تليفزيون ذكى احتفالا بمرور عام على جهود 5G التجارية في الصين، حيث كان من المفترض أن تصدر الشركة شاشة تليفزيون في شهر نوفمبر العام الماضى.









ومن المقرر أن تقوم الشركة بإطلاق شاشة التليفزيزيون خلال الأسابيع القادمة بعد قيامها بالإعلان عن عدد من المنتجات منها سماعة الأذن اللاسلكية Enco W51، والتى تتميز بتقنية إلغاء الضجيج ANC، والشحن اللاسلكي.





وقررت الشركة أن تقوم بالإعلان عن شاشة التليفزيزيون بشكل منفصل بعيدا عن منتجاتها الأخرى، للتركيز عليه وتويقه بشكل منفصل، ومؤخرا، أطلقت العلامة التجارية Realme ريلمي المملوكة لشركة OPPO أوبو الصينية، عن أول شاشة تليفزيون ذكي لها، تعمل بنظام تشغيل Android أندرويد، وقامت بإطلاقها في السوق الهندية ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.





وتأتى شاشة تليفزيون ريلمى الذكية بنسختين الأولى بشاشة قياس 32 بوصة وبجودة 720 بيكسل، والثانية بشاشة قياس 43 بوصة وبجودة 1080 بيكسل.



