AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميا.. TCL تصدر جهازي تليفزيون ذكي بشاشات QLED .. سعر ومواصفات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:04 ص
TCL تصدر جهازى تليفزيون
TCL تصدر جهازى تليفزيون ذكى بشاشات QLED
Advertisements
ندى على
أطلقت شركة  TCL الصينية رسميا، جهازى تليفزيون ذكى من أجهزة تلفزيون 4K متوسطة المدى، والتى تتمتع بتصميم جيد، مع نظام سوفت وير Roku ، وبأسعار مناسبة، وأهم ما يميز الأجهزة هى أنها تتمتع بتقنية شاشات QLED التى تتميز بالتباين والإضاءة الدقيقة. 

وبحسب موقع The Verge فإن : 
 
تليفزيون تليفزيون 5-series  فئة 50 بوصة 

يأتى التليفزيون بشاشة بقياس 50 بوصة، ويتميز بشاشة QLED ، وبمعدل تحديث للشة ب 60 هرتز، ويتميز التليفزيون الذكى بأنه مناسب للألعاب والأفلام السينيمائية ذات الجودة العالية. 

ويبلغ سعر تليفزيون حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6400 جنيه مصرى. 


تليفزيون 6-series فئة 55 بوصة 

ويتميز التليفزيون  بشاشة QLED ، بالإضافة إلى إضاءة خلفية Mini-LED ، مع معدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز، حيث ستكون شاشة التليفزيون قادرة على تشغيل آخر إصدار من جهاز الألعاب بلاى ستيشن 5 PS5 بالإضافة إلى  Xbox Series X . 

ويبلغ سعر تليفزيون 6-series فئة 55 بوصة بحوالى 650 دولار أمريكي أى ما يعادل حوال  385 . 10 ألف جنيه مصرى. 

وكانت شركة وان بلس الصينية، أعلنت عن إصدار تليفزيون ذكى، بشاشة فائقة النحافة، يبلغ سمكها 6.9 ملى، حيث ستكون أرق من شاشة هاتف OnePlus 8، الذى صدر مؤخرا؛ الأمر الذى يجعل الشركة تدخل في منافسة مع شركات كبرى متخصصة في صناعة التليفزيونات الذكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر خرافي .. وان بلس تعلن إطلاق تليفزيون ذكي .. فيديو

OnePlus 8 Pro حاصد الجوائز.. مميزات أفضل هاتف أندرويد في 2020.. فيديو

OnePlus Z 5G يصدر بسعر أرخص من iPhone SE.. تعرف على المواصفات .. فيديو

تبدأ طرحه بالهند.. وان بلس تعلن عن إصدار تليفزيون ذكى بشاشة أنحف من هاتف OnePlus 8

بـ 2 كاميرا سيلفى.. وان بلس تغير اسم هاتف OnePlus Z إلى Nord .. فيديو

سعر رخيص وبطارية 4000 مللي أمبير.. تسريبات جديدة لهاتف OnePlus Nord "فيديو"

ترشيحاتنا

العثور على شاب مشنوقاً في منزله بـ البحيرة

حسام حسن: أنا هداف الأهلي التاريخي في الدوري.. والأهواء من تحكم بالنادي

تامر أمين يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

حالة زوجته صعبة.. سهير شلبي تكشف تفاصيل سرقة شقة ابنها.. فيديو

تعافي 1109.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 وفاة

محمد بيومي: الأهلى أفضل ناد في القرن الـ 20 .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة إزالة شعر الوجه.. حيل متعددة أبرزها الكركم والجيلاتين

من يفوز بلقب منقذ العالم؟ .. أزمة كورونا تتحول إلى سباق دولي.. وروسيا فوق صفيح ساخن

غير أخلاقي.. هجوم حاد على بوتين بعد الإعلان عن أول لقاح ضد كورونا.. وتحذيرات بشأنه