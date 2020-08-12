رسميا.. TCL تصدر جهازي تليفزيون ذكي بشاشات QLED .. سعر ومواصفات

أطلقت شركة TCL الصينية رسميا، جهازى تليفزيون ذكى من أجهزة تلفزيون 4K متوسطة المدى، والتى تتمتع بتصميم جيد، مع نظام سوفت وير Roku ، وبأسعار مناسبة، وأهم ما يميز الأجهزة هى أنها تتمتع بتقنية شاشات QLED التى تتميز بالتباين والإضاءة الدقيقة.





وبحسب موقع The Verge فإن :

تليفزيون تليفزيون 5-series فئة 50 بوصة





يأتى التليفزيون بشاشة بقياس 50 بوصة، ويتميز بشاشة QLED ، وبمعدل تحديث للشة ب 60 هرتز، ويتميز التليفزيون الذكى بأنه مناسب للألعاب والأفلام السينيمائية ذات الجودة العالية.





ويبلغ سعر تليفزيون حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6400 جنيه مصرى.





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تليفزيون 6-series فئة 55 بوصة





ويتميز التليفزيون بشاشة QLED ، بالإضافة إلى إضاءة خلفية Mini-LED ، مع معدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز، حيث ستكون شاشة التليفزيون قادرة على تشغيل آخر إصدار من جهاز الألعاب بلاى ستيشن 5 PS5 بالإضافة إلى Xbox Series X .





ويبلغ سعر تليفزيون 6-series فئة 55 بوصة بحوالى 650 دولار أمريكي أى ما يعادل حوال 385 . 10 ألف جنيه مصرى.



