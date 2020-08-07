بأقل من 2000 جنيه.. أفضل هواتف ذكية من ريدمي

مع تنافس شركات الهواتف الذكية سواء بإمكاناتها أو عروضها في الأسعار ، استطاعت العلامة التجارية ريدمى، التابعة لشركة شاومى الصينية، في السنوات القليلة الماضية، إثبات قدرتها في سوق الهواتف الذكية، وانتاج هواتف ذكية بإمكانية جيدة وبأسعار رخيصة للغاية، وذلك على عكس الشركات الأخرى، فوجدنا شركة ريدمى تنتج هواتف بأقل من 2000 جنيه ، وهو سعر مناسب جدا لجميع الفئات.





وتعتبر فئة هواتف ريدمى بأقل من 2000 جنيه ، سعر مناسب حدا لفئات الأطفال، والمراهقين، وحتى الشباب، والموظفين، وكذلك عند امتلاك هاتف آخر، وفيما يلى نرصد أفضل هواتف ريدمى بأقل من 2000 جنيه.









هاتف Redmi 9A

يضم الهاتف شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 720×1600 بكسل، مع بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على معالج من نوع Helio G25، مع 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

أما سعر هاتف Redmi 9A فيبلغ سعر 1371 جنيه مصرى.





هاتف Redmi 9C

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720×1600 بكسل، إلى جانب بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة.





ويأتى هاتف Redmi 9C، على كاميرا خلفية مربعة الشكل تتضمن عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، معالج ثماني النوى من نوع Helio G35 SoC، مع 2 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت رام، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

أما سعر هاتف Redmi 9C فيبلغ 1614 جنيه مصرى.





هاتف Redmi K30 Ultra

وسيتم إطلاق هاتف Redmi K30 Ultra خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا في 11 أغسطس القادم، وسيأتى بشاشة من نوع LCD ، كما سيأتى بكاميرا أمامية منبثقة ، كما سيضم أربع كاميرات خلفية ستكون الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل.

وسيكون هاتف Redmi K30 Ultra هو أول هاتف في سلسلة Redmi K30 يستخدم معالج من نوع MediaTek Dimensity 1000 ، ويستغنى عن معالجات كوالكوم.





وسيشبه هاتف Redmi K30 Ultra مميزات هاتفى Redmi K30 Pro وكذلك K30 Pro Zoom حسث سيكون من فئة الهواتف منخفضة التكلفة، كما سيصدر بواجهة MIUI 12 للسوفت وير.





أما سعر هاتف Redmi K30 Ultra فسيكون بأقل من 2000 جنيه أيضا.





هاتف Redmi 9 Prime وياتى هاتف Redmi 9 Prime يأتى بشاشة بقياس 6.53 بوصة ، وبدقة full-HD+ ، وبدقة 2340 x 1080 pixels ، وطبقة حماية Gorilla Glass 3.

ويحتوى الهاتف على أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، أما المعالج فمن نوع MediaTek Helio G80 ، مع مساحة داخلية ب 128 وتمتد لـ 512 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية ب 4 جيجا بايت رام ، ونظام تشغيل Android 10 ، وواجهة مستخدم MIUI 12 للسوفت وير، بالإضافة إلى بطارية بطارية هاتف Redmi 9 Prime فتأتى بقدرة 5,020 مللى أمبير.

أما سعر هاتف Redmi 9 Prime فيأتى بسعر أعلى قليلا ب 2560 جنيها مصريا.



