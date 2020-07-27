أفضل هواتف ذكية للفئة المتوسطة في البطاريات في 2020.. صور

تعتبر بطاريات الهواتف الذكية من أهم العوامل التى تحدد اتجاه راغبى شراء الهواتف، فاستعمال الهواتف أغلب ساعات اليوم سواء في العمل أو الدراسة أو الحياة الاجتماعية يجعل الاعتماد على بطارية بقدرات عالية عامل أساسى في شراء الهاتف الذكى، ويعتبر هاتف Galaxy M41 من سامسونج من أفضل الهواتف الذكية للفئة المتوسطة في البطاريات في 2020.









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هاتف Samsung Galaxy M41





ويتميز هاتف Galaxy M41 بخاصية الشحن السريع بقدرة 15 واط، وعلى الرغم من الهاتف متوسط الفئة ويحتوى على بطارية 6800 إلا أن هاتف سامسونج العملاق القادم في أغسطس Note 20 Ultra سيحتوى على بطارية ب 5000 مللى أمبير.





ويستطيع الهاتف على الصمود على الاستخدام بدون شحنه يومين كاملين، وهو أمر ليس موجود في أى هاتف من فئة الهواتف المتوسطة.





هاتف Samsung Galaxy M31s





ويحتوى هاتف Samsung Galaxy M31s على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير، وإلى جانب البطارية العملاقة سيتميز الهاتف بخاصية الشحن التى تصل إلى 22.5 واط ، كما سيحصل على مستشعر للبصمة تحت الشاشة.





وسيحتوى هاتف Samsung Galaxy M31s على ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى مساحة داخلية 128 جيجا بايت، كما سيحصل على كاميرا أساسية 64 ميجابيكسل.





هاتف Samsung Galaxy A21s





تميز هاتف سامسونج Samsung Galaxy A21s بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت، ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.





ويتوفر هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A21s ، بأربعة خيالات لونية هي الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، مقابل سعر 200 يورو أى ما يعادل حوالى 3615 ألف جنيه مصرى.





هاتف Honor X10 Max 5G





ويحتوي هاتف X10 Max 5G، على بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ويأتي هاتف هونر الجديد بشاشة بقياس 7.09 بوصة بأكبر شاشة في العالم ، من نوع IPS LCD، وبدقة 2280×1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء لكامير السلفي التى تأتي بدقة 8 ميجابكسل.





هاتف Oppo A52





ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة جدا بقوة 5000 ميللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط، إلى جانب مستشعر بصمة الإصبع في الإطار الجانبي للهاتف، ويتوفر الهاتف الذي يبلغ وزنه 162 جرام، بـ لونين هم الأزرق والأسود، بسعر يقدر بحوالي 225 دولارا، أي ما يعادل 3544 جنيها مصريا.





ويعمل هاتف Oppo A52، بمعالج Snapdragon 665، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي 256 جيجابايت.











