أفضل هاتف قادم من سامسونج .. مقارنة بين هاتفي Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra

ينتظر محبو التكنولوجيا ومتابعو الهواتف الذكية يوم 5 أغسطس القادم بصبر شديد، وهو اليوم الذي ستعلن فيه سامسونج عن هواتف Galaxy Note 20 ، التى تعتبر أهم هواتف ستأتى هذا العام، بعد هواتف iPhone 12.













هاتف Galaxy Note 20 Ultra

شاشة هاتف Galaxy Note 20 Ultra

سيصدر بشاشة بقياس 6.9 بوصة، من نوع AMOLED وبجودة +QHD ، كما أن الشاشة ستكون بحواف منحنية، وتأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف.





كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra

وستكون كاميرات هاتف Galaxy Note 20 Ultra بثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة 12 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة من نوع telephoto بدقة 13 ميجابيكسل، وستأتى السيلفى بدقة 40 ميجابيكسل.





معالج وأداء هاتف Galaxy Note 20 Ultra

أما معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيأتى من نوع Snapdragon 865 ، بتردد 3.1 جيجا هرتز، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى 16 جيجا بايت رام، كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.

بطارية وسعر هاتف Galaxy Note 20 Ultra

وسيتميز هاتف Galaxy Note 20 Ultra ببطارية بقدرة 4500 مللى أمبير، حيث أن البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 ، وبخاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، وبشاحن سريع بقدرة 25 واط، ويعد هاتف هو أعلى هاتف في المجموعة فسيبلغ 1299 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 822 . 20 ألف جنيه مصرى.





هاتف Galaxy Note 20





شاشة هاتف Galaxy Note 20

وسيكون قياس شاشة هاتف Galaxy Note 20 ب 6.4 بوصة ، بدقة FHD ، مع معدل تحديث للشاشة ب 60 هرتز، ولن يحتوى الهاتف على دقة QHD ومعدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز مثل هاتف S20 الذى تم اصداره في بداية العام الحالى.





كاميرات هاتف Galaxy Note 20

وسيحتوى هاتف Galaxy Note 20 على 3 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، والثانية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع وجود مستشعر ثالث يحتوى على تقنية ToF مع تأثيرات خاصة وتطبيقات للواقع المعزز.





معالج هاتف Galaxy Note 20

وسيحصل هاتف Galaxy Note 20 على معالج من نوع Snapdragon 865 Plus أو Snapdragon 865 Plus حسب الدولة التى سيباع فيها، كما سياتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .









بطارية وسعر هاتف Galaxy Note 20

ويحتوي جهاز نوت 20 على بطارية بقوة 4300 ميللي أمبير في الساعة، وهي أصغر من إصدار Ultra والتي تأتي بقوة 4500 ميللي أمبير، مع قلم سامسونج الألكتروني S Pen، والذي يعمل بإستجابة سريعة 26 مللي ثانية، ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy Note 20 حوالى 999 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 16 ألف جنيه.



