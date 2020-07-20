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تكنولوجيا

كاميرا دوارة وشاشة عملاقة وسعر أرخص.. تسريبات جديدة لهاتف Galaxy Fold 2.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:01 ص
تسريبات جديدة لهاتف
تسريبات جديدة لهاتف Galaxy Fold 2
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف سامسونج القابل للطى Galaxy Fold 2 ، والذى من المقرر أن تطلقه سامسونج في 5 أغسطس القادم سيحتوى على شاشة رئيسية كبيرة بقياس  7.5 بوصة، وهو على عكس ما تم تسريبه من أنها ستكون أصغر، بالإضافة إلى أن الهاتف سيحصل على تخفيض كبير في سعره.  

وبحسب موقع Mashable  فإن هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 سيحتوى على ثلاث شاشات في وضع الطي، ستكون الشاشة الرئيسية من نوع OLED مقاس 7.5 بوصة في الأمام، بالإضافة إلى شاشتين آخرتين، كما أن الهاتف يجتوى على معدل تحديث للشة ب 120 هرتز. 


ويأتى هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 بثلاث كاميرات الأساسية بدقة 108 ميجابيكسل، والثالثة بمستشعر بدقة 12 ميجابيكسل، والثالثة ب 20 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا تدور في جميع الاتجاهات موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف. 

كما سيتميز هاتف Galaxy Fold 2 ببطارية مجمعة بقدرة 4365 مللى أمبير ، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وسيدعم خاصية الشحن السريع  بقدرة 25 واط ، حيث أن سابقه هاتف Galaxy Fold  للعام الماضى يدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط فقط.

ويأتى هاتف  Galaxy Fold 2 بزجاج رقيق جدا في شاشة الهاتف، من نوع UTG وهو الزجاج الذى تم استخدامه من قبل في هاتف  Galaxy Z Flip القابل للطى الذى تم إصداره في بداية العام الحالى، حيث سيعمل هذا الأمر على إصداره بسعر أرخص. 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy Fold 2 حوالى 1880 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى  30  ألف جنيه مصرى، وبذلك سيكون أقل من سابقه بحوالى 100 دولار. 
 


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