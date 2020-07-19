تسريبات تكشف سعر وحجم ساعة سامسونج Galaxy Watch 3 الذكية.. صور

كشفت تسريبات جديدة عدة صور وبيانات عن شكل وتصميم وأحجام ساعة سامسونج الجديدة 3 Galaxy Watch، والتى ستقوم سامسونج بإصدارها يوم 5 أغسطس القادم مع عدد منتجاتها الأخرى مثل سماعات Galaxy Buds Live ،





وبحسب موقع Android Police فإن ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch 3 تأتى بإصدارين مختلفين:





ساعة Galaxy Watch 3 إصدار SM-840

وستكون بحجم 41 مم وببطارية 247 مللي أمبير في الساعة ، وسيكون سعرها حوالى 400 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 6450 جنيه مصرى، كما ستكون تحت اسم SM-840 .





وتحتوى على شاشة بقياس 1.2 بوصة، بالإضافة إلى مساحة تخزين 8 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 1 جيجا بايت رام.













ساعة Galaxy Watch 3 إصدار SM-850

وبالنسبة للحجم الثانى فسيكون 45 ملم مع بطارية 340 مللي أمبير في الساعة، وسيبلغ سعرها حوالى 600 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 9675 جنيه مصرى، كما ستكون تحت اسم SM-850 .





وتحتوى على شاشة بقياس 1.4 بوصة، بالإضافة إلى مساحة تخزين 8 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 1 جيجا بايت رام.









وبالنسبة للخواص المشتركة في ساعة Galaxy Watch 3 تتميز بتقنية اتصال LTE ، كما ستحتوى على GPS ، وستعمل بنظام تشغيل سوفت وير Tizen OS 5.5 .









وستحتوى الساعة Galaxy Watch3 على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب مع 8 صمامات ضوئية لقراءة النبض ودعم مراقبة ضغط الدم ، بالإضافة إلى خاصية تتبع النوم.



