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تكنولوجيا

شاهد.. صور بتقنية 360 درجة .. عرض مواصفات Galaxy Note 20 من جميع الجهات

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:07 ص
صور تعرض لأول مرة
صور تعرض لأول مرة هاتف Galaxy Note 20 من جميع الجهات
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ندى على
ظهرت تسريبات جديدة تكشف صورة لأول مرة  لهاتف سامسونج  Samsung Galaxy Note 20 ، القادم على شكل GIF بزاوية 360 درجة،  حيث تظهر الصورة الهاتف، الذى ستصدره سامسونج في 5 أغسطس القادم، من جميع الجهات. 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف Galaxy Note 20 سيحتوى على شاشة مسطحة بالكامل، مع فتحة فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع ثلاث كاميرات خلفية، وحواف مربعة بالنسبة لحجم الهاتف. 


وسيكون قياس شاشة هاتف  Galaxy Note 20 ب 6.4 بوصة ، بدقة FHD ، مع معدل تحديث للشاشة ب 60 هرتز، ولن يحتوى الهاتف على دقة QHD  ومعدل تحديث للشاشة ب 120 هرتز مثل هاتف S20  الذى تم اصداره في بداية العام الحالى. 


وسيحتوى هاتف Galaxy Note 20 على 3 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل، والثانية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع وجود مستشعر ثالث يحتوى على تقنية  ToF  مع تأثيرات خاصة وتطبيقات للواقع المعزز. 

وسيحصل هاتف Galaxy Note 20 على معالج من نوع Snapdragon 865 Plus أو Snapdragon 865 Plus حسب الدولة التى سيباع فيها، كما سياتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G . 

ومن المحتمل أن يبلغ سعر هاتف Galaxy Note 20 حوالى 999 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 16  ألف جنيه مصرى. 

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