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تكنولوجيا

تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy Note 20 المُرتقبة.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:02 ص
تسريبات تكشف أسعار
تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy Note 20
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أسعار مجموعة هواتف  Galaxy Note 20 من شركة سامسونج، والتى سيتم إطلاقها يوم 5 أغسطس القادم، والتى هى عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 plus  و Galaxy Note 20 Ultra . 

وبحسب المُسرب الشهير Ice universe فإن هاتف Galaxy Note 20 وهو أرخص هاتف في المجموعة سيبلغ 999 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 16  ألف جنيه مصرى، كما أن هاتف  Galaxy Note 20 Ultra وهو أعلى هاتف في المجموعة فسيبلغ 1299 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 822 . 20 ألف جنيه مصرى. 


ولم يتم تسريب سعر هاتف Galaxy Note 20 plus، كما كشفت التسريبات عن الإمكانيات الكبيرة التى سيتمتع بها هاتف Galaxy Note 20 Ultra، حيث سيصدر بشاشة بقياس 6.9 بوصة، من نوع AMOLED  وبجودة +QHD  ، كما أن الشاشة ستكون بحواف منحية،  وستأتى بمعدل تحديث 120 هرتز وهو أسرع معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف.

وسيتميز هاتف Galaxy Note 20 Ultra ببطارية بقدرة  4500 مللى أمبير، حيث إن البطارية ستكون أسرع بنسبة 30 % من سلسلة هواتف Galaxy S 20 ، وبخاصية الشحن السريع بقدرة 45 واط، وبشاحن سريع بقدرة 25 واط. 

أما معالج هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيأتى من نوع Snapdragon 865 ، بتردد 3.1 جيجا هرتز، وستكون المساحة الداخلية 512 جيجا بايت، وبذاكرة وصول عشوائى  16 جيجا بايت رام،  كما أن الهاتف سيأتى بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.

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