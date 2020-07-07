شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

كشفت صورة مسربة حديثة عن تصميم و شكل هاتف سامسونج الكورية الجنوبية المنتظر، وهو Samsung Galaxy Note20+، الذى يأتى ضمن فئة الـ Flagship عالية المواصفات.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، نشر الصور مسرب سامسونج الشهير جيمي اس برومو على تويتر، وجاءت الصور لهاتف Samsung Galaxy Note20+ باللون الأسود اللامع.
وللوهلة الأولى ستعرف أن شاشة الهاتف مطابقة لشاشة الشقيق الأكبر Samsung Galaxy Note10+، ولكن من ظهر الهاتف التصميم مختلف تمامًا، حيث جاءت الكاميرات بشكل مستطيل وموضوعة بشكل رأسي.
جدير بالذكر أن هاتف Samsung Galaxy Note20+ صُمم بكاميرا خارقة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع ميزة الزووم البصري حتى 100 مرة، والزووم الديجيتال حتى 50 مرة، و كاميرا ultra-wide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا periscope بدقة 13 ميجابيكسل مع ميزة التقريب حتى 5 مرات.