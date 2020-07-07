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تكنولوجيا

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:02 م
شاهد| تسريب صور جديدة
شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+
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كريم جمال
كشفت صورة مسربة حديثة عن تصميم و شكل هاتف سامسونج الكورية الجنوبية المنتظر، وهو Samsung Galaxy Note20+، الذى يأتى ضمن فئة الـ Flagship عالية المواصفات.


وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، نشر الصور مسرب سامسونج الشهير جيمي اس برومو على تويتر، وجاءت الصور لهاتف Samsung Galaxy Note20+ باللون الأسود اللامع.

Source: @JimmyIsPromo Via: Twitter

وللوهلة الأولى ستعرف أن شاشة الهاتف مطابقة لشاشة الشقيق الأكبر Samsung Galaxy Note10+، ولكن من ظهر الهاتف التصميم مختلف تمامًا، حيث جاءت الكاميرات بشكل مستطيل وموضوعة بشكل رأسي.

Source: @JimmyIsPromo Via: Twitter 

جدير بالذكر أن هاتف Samsung Galaxy Note20+ صُمم بكاميرا خارقة أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع ميزة الزووم البصري حتى 100 مرة، والزووم الديجيتال حتى 50 مرة، و كاميرا ultra-wide بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا periscope بدقة 13 ميجابيكسل مع ميزة التقريب حتى 5 مرات.


كما تميز Samsung Galaxy Note20+ بمعالج من نوع Snapdragon 865 و Exynos 992 حسب منطقة طرح الهاتف مثل أوروبا أو الصين، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت.


وسيعمل Samsung Galaxy Note20+ بنظام أندرويد الأحدث 10، مع واجهة تشغيل One UI 2.5 الخاصة بسامسونج، على أن يحصل على تحديث Android 11 بواجهة تشغيل One UI 3.0.


ومن المتوقع أن يقام حدث إطلاق Samsung Galaxy Note20+ فى 5 أغسطس القادم، كما سيظهر معه أيضًا Galaxy Fold 2، ليتم إتاحة الحجز الإلكتروني المسبق عقب انتهاء حدث الإطلاق.

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+
شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+
شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+
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